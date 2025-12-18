В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

Текущий сезон команда проводит просто кошмарно. После 16 туров Премьер-лиги «волки» смогли набрать лишь 2 балла (благодаря ничейным результатам против «Тоттенгема» и «Брайтона»), позволяющих им занимать последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной зоны команду отделяет 14 баллов.

Из Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» вылетел на стадии 1/8 финала от «Челси» со счетом 4:3.

Брентфорд

Не лучшим образом проходит сезон и для пчел. После 16 раундов Премьер-лиги на их балансе есть 20 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 команду Егора Ярмолюка отделяет 7 очков.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел в четвертьфинале, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брентфорд». За это время «пчелы» победили дважды, 2 игры завершились вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

«Брентфорд» проиграл каждый из последних 5-х выездных матчей.

«Вулверхэмптон» проиграл уже в 10-х матчах подряд (все турниры).

«Вулверхэмптон» забил 9, а пропустил 35 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самые плохие показатели среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.