Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.12.2025 17:00 - : -
Брентфорд
Англия
18 декабря 2025, 16:38 | Обновлено 18 декабря 2025, 16:39
Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 20 декабря в 17:00 по Киеву

Вулверхэмптон – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вулверхэмптон

В субботу, 20 декабря, состоится поединок 17-го тура чемпионата Англии между «Вулверхэмптоном» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вулверхэмптон

Текущий сезон команда проводит просто кошмарно. После 16 туров Премьер-лиги «волки» смогли набрать лишь 2 балла (благодаря ничейным результатам против «Тоттенгема» и «Брайтона»), позволяющих им занимать последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной зоны команду отделяет 14 баллов.

Из Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» вылетел на стадии 1/8 финала от «Челси» со счетом 4:3.

Брентфорд

Не лучшим образом проходит сезон и для пчел. После 16 раундов Премьер-лиги на их балансе есть 20 зачетных пунктов, позволяющих им находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-5 команду Егора Ярмолюка отделяет 7 очков.

Из Кубка английской лиги клуб вылетел в четвертьфинале, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Личные встречи

В последних 5 играх между клубами небольшое преимущество имеет «Брентфорд». За это время «пчелы» победили дважды, 2 игры завершились вничью, а еще 1 выигрыш завоевал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

  • «Брентфорд» проиграл каждый из последних 5-х выездных матчей.
  • «Вулверхэмптон» проиграл уже в 10-х матчах подряд (все турниры).
  • «Вулверхэмптон» забил 9, а пропустил 35 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самые плохие показатели среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Вулверхэмптон
20 декабря 2025 -
17:00
Брентфорд
Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
