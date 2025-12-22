В субботу, 20 декабря, состоялся матч между «Брайтоном» и «Сандерлендом» в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча прошла на арене «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.

Обе команды на двоих нанесли около 30 ударов по воротам, однако ни один из них не оказался результативным.

Матч завершился безголевой ничьей (0:0).

После поединка «Сандерленд» остановился на шестой позиции (27 очков), «Брайтон» – на девятой (24).

Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря

«Брайтон» – «Сандерленд» – 0:0

Видеообзор матча: