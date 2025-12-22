Брайтон – Сандерленд – 0:0. 30 ударов без результата. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
В субботу, 20 декабря, состоялся матч между «Брайтоном» и «Сандерлендом» в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги.
Встреча прошла на арене «Амекс Стэдиум» в Брайтоне.
Обе команды на двоих нанесли около 30 ударов по воротам, однако ни один из них не оказался результативным.
Матч завершился безголевой ничьей (0:0).
После поединка «Сандерленд» остановился на шестой позиции (27 очков), «Брайтон» – на девятой (24).
Английская Премьер-лига. 17-й тур, 20 декабря
«Брайтон» – «Сандерленд» – 0:0
Видеообзор матча:
