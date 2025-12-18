Бленуце узнал о своем будущем. Пути назад нет

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце не сможет сменить клуб уже этой зимой.

Как сообщает Golazo со ссылкой на источник в Румынской федерации футбола, нападающий подпадает под ограничение ФИФА по количеству клубов, за которые игрок может выступать в течение одного сезона.

В августе Бленуце сыграл матч в третьей лиге Румынии за фарм-клуб «Университети 1948», что означает выступления уже за два профессиональных клуба в сезоне. Даже несмотря на исключение его бывшей команды из соревнований, личные матчи футболиста остаются в силе. Таким образом, трансфер зимой практически невозможен, хотя интерес к игроку, в частности со стороны бухарестского «Динамо», все еще сохраняется.