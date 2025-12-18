Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бленуце узнал о своем будущем. Пути назад нет
Украина. Премьер лига
Бленуце узнал о своем будущем. Пути назад нет

Владислав может покинуть клуб летом

Бленуце узнал о своем будущем. Пути назад нет
ФК Динамо. Владислав Бленуце

Румынский нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце не сможет сменить клуб уже этой зимой.

Как сообщает Golazo со ссылкой на источник в Румынской федерации футбола, нападающий подпадает под ограничение ФИФА по количеству клубов, за которые игрок может выступать в течение одного сезона.

В августе Бленуце сыграл матч в третьей лиге Румынии за фарм-клуб «Университети 1948», что означает выступления уже за два профессиональных клуба в сезоне. Даже несмотря на исключение его бывшей команды из соревнований, личные матчи футболиста остаются в силе. Таким образом, трансфер зимой практически невозможен, хотя интерес к игроку, в частности со стороны бухарестского «Динамо», все еще сохраняется.

Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: GOLAZO.ro
ZANREGENT
"Браво" селекции Динамо! 
Ответить
+8
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр Січкаренко
До літа ціна впаде до нуля і румини за велике спасибі заберуть
Ответить
+5
