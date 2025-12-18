Динамо – Ноа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура Лиги конференций 18 декабря в 22:00
18 декабря состоится матч последнего, шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Еревен.
Поединок пройдет на стадионе в польском городе Люблин. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего противостояния будет Юджин Джая из Албании.
Наставниками коллективов являются Игорь Костюк (Динамо) и Сандро Перкович (Ноа).
В турнирной таблице Динамо с тремя очками занимает 28-е место. У Ноа восемь пунктов и 17-я строчка. Киевляне уже потеряли шансы на плей-офф.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
