Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – Ноа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
18.12.2025 22:00
18 декабря 2025, 13:45 | Обновлено 18 декабря 2025, 14:26
Динамо – Ноа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча шестого тура Лиги конференций 18 декабря в 22:00

Коллаж Sport.ua

18 декабря состоится матч последнего, шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Еревен.

Поединок пройдет на стадионе в польском городе Люблин. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Юджин Джая из Албании.

Наставниками коллективов являются Игорь Костюк (Динамо) и Сандро Перкович (Ноа).

В турнирной таблице Динамо с тремя очками занимает 28-е место. У Ноа восемь пунктов и 17-я строчка. Киевляне уже потеряли шансы на плей-офф.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

