18 декабря состоится матч последнего, шестого тура Лиги конференций 2025/26 между командами Динамо Киев и Ноа Еревен.

Поединок пройдет на стадионе в польском городе Люблин. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет Юджин Джая из Албании.

Наставниками коллективов являются Игорь Костюк (Динамо) и Сандро Перкович (Ноа).

В турнирной таблице Динамо с тремя очками занимает 28-е место. У Ноа восемь пунктов и 17-я строчка. Киевляне уже потеряли шансы на плей-офф.

Динамо – Ноа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

