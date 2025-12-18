18 декабря киевское Динамо завершит выступления в Лиге конференций 2025/26.

В шестом туре третьего по силе еврокубка киевляне проведут домашний матч против команды Ноа из Армении.

Встреча состоится на стадионе в Люблине и начнется в четверг в 22:00 по Киеву.

Подопечные Игоря Костюка потеряли даже теоретические шансы на плей-офф турнира. У бело-синих три очка и 28-е место.

Ноа с восемью пунктами располагается на 17-м месте.

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

