Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа
Поединок шестого тура еврокубка пройдет 18 декабря и начнется в 22:00 по Киеву
18 декабря киевское Динамо завершит выступления в Лиге конференций 2025/26.
В шестом туре третьего по силе еврокубка киевляне проведут домашний матч против команды Ноа из Армении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча состоится на стадионе в Люблине и начнется в четверг в 22:00 по Киеву.
Подопечные Игоря Костюка потеряли даже теоретические шансы на плей-офф турнира. У бело-синих три очка и 28-е место.
Ноа с восемью пунктами располагается на 17-м месте.
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.15 для киевлян и 3.37 для армянской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
|
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Опорник сборной Косово продолжит карьеру в Украине
Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана