Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа
Лига конференций
18 декабря 2025, 12:13 |
438
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа

Поединок шестого тура еврокубка пройдет 18 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

18 декабря 2025, 12:13 |
438
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа
Коллаж Sport.ua

18 декабря киевское Динамо завершит выступления в Лиге конференций 2025/26.

В шестом туре третьего по силе еврокубка киевляне проведут домашний матч против команды Ноа из Армении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе в Люблине и начнется в четверг в 22:00 по Киеву.

Подопечные Игоря Костюка потеряли даже теоретические шансы на плей-офф турнира. У бело-синих три очка и 28-е место.

Ноа с восемью пунктами располагается на 17-м месте.

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Ноа

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.15 для киевлян и 3.37 для армянской команды. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Динамо Киев – Ноа
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
А если Костюк не потянет, то тогда кого?
Артем Милевский сделал прогноз на матч Динамо с Ноа
Известный агент объяснил, почему Динамо не сможет хлопнуть дверью в ЛК
Динамо Киев Ноа Ереван где смотреть Лига конференций Динамо - Ноа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье завершило подписание Эмерлаху. Известна зарплата футболиста
Футбол | 18 декабря 2025, 13:04 0
Полесье завершило подписание Эмерлаху. Известна зарплата футболиста
Полесье завершило подписание Эмерлаху. Известна зарплата футболиста

Опорник сборной Косово продолжит карьеру в Украине

Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Футбол | 17 декабря 2025, 23:55 9
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке
Исторический матч Лунина, дубль Мбаппе. Реал одолел Талаверу в Кубке

Украинский голкипер вывел команду на поле в статусе капитана

5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Футбол | 18.12.2025, 08:34
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Футбол | 17.12.2025, 21:57
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Трофей с душком. ПСЖ завоевал Межконтинентальный кубок
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 18.12.2025, 11:30
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
17.12.2025, 00:10 1
Бокс
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ выбрал боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.12.2025, 00:18
Бокс
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
17.12.2025, 09:02 8
Футбол
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
Йоханнес Бё назвал фаворита на победу в общем зачете Кубка мира
17.12.2025, 11:59
Биатлон
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
Футболист сборной Украины отказался покидать Динамо за очень большие деньги
17.12.2025, 08:23 13
Футбол
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
Легендарный Бьорндален: «Стыдно быть норвежцем. Это вызывает беспокойство»
17.12.2025, 10:56 1
Биатлон
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
17.12.2025, 08:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем