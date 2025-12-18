Речь идет про обычный ушиб? Спортивный врач рассказал о травме Судакова

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму украинского хавбека Бенфики Георгия Судакова, которую он получил во время матча 1/8 финала Кубка Португалии против Фаренсе (2:0):

«Из этого эпизода заметно, как соперник влетает коленом в бедро Георгия. Это довольно болезненный момент, особенно когда прилетает в заднюю поверхность бедра. Также важно понимать контекст – кубковая игра, победный счет, Бенфика – фаворит, никто не будет рисковать здоровьем игрока.

Поэтому в таких случаях футболисты с травмами, которые вызывают серьезные болевые ощущения, сразу будут сниматься с поля с желанием исключить что-то серьезное, нежели давать рисковать игроку ухудшить ситуацию.

Предварительно кажется, что речь здесь идет об обычном ушибе. Да, болезненном. Но после первых тестов, думаю, станет понятно, что ничего серьезного не произошло, и Судаков будет готов сыграть уже в следующем матче.

Да, может поболеть. Да, может быть синяк. Но при отсутствии значительного отека и подтвержденной травмы мышц Георгий точно сможет принять участие в следующей игре».

ВИДЕО. Эпизод с травмой Георгия Судакова