Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
17 декабря 2025, 23:37 | Обновлено 17 декабря 2025, 23:42
0

Судаков получил травму в Кубке Португалии, покинув поле на 36-й минуте

«Бенфика» встретилась с «Фаренсе» 17 декабря на стадионе «Estádio Algarve»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не смог доиграть матч 1/8 финала Кубка Португалии, который стартовал 17 декабря в 22:45 по киевскому времени.

23-летний футболист был вынужден покинуть поле на 36-й минуте из-за травмы. Детали повреждения пока неизвестны. Судаков жаловался на боль в правой ноге и пытался продолжить игру, но безуспешно.

«Бенфика» встретилась с «Фаренсе» на стадионе «Estádio Algarve». Судаков вышел в стартовом составе лиссабонского клуба, еще один украинец – голкипер Анатолий Трубин – остался на скамейке запасных.

Полузащитник «орлов» помог своей команде открыть счет в первом тайме, успешно навесив с фланга и записав на свой счет результативную передачу на Риашара Риоса.

Николай Тытюк
Комментарии 0
