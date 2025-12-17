Судаков получил травму в Кубке Португалии, покинув поле на 36-й минуте
«Бенфика» встретилась с «Фаренсе» 17 декабря на стадионе «Estádio Algarve»
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков не смог доиграть матч 1/8 финала Кубка Португалии, который стартовал 17 декабря в 22:45 по киевскому времени.
23-летний футболист был вынужден покинуть поле на 36-й минуте из-за травмы. Детали повреждения пока неизвестны. Судаков жаловался на боль в правой ноге и пытался продолжить игру, но безуспешно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Бенфика» встретилась с «Фаренсе» на стадионе «Estádio Algarve». Судаков вышел в стартовом составе лиссабонского клуба, еще один украинец – голкипер Анатолий Трубин – остался на скамейке запасных.
Полузащитник «орлов» помог своей команде открыть счет в первом тайме, успешно навесив с фланга и записав на свой счет результативную передачу на Риашара Риоса.
ФОТО. Судаков получил травму в Кубке Португалии, покинув поле на 36-й минуте
Sudakov is injured ☹️ pic.twitter.com/l2MuOHPTEO— Talking Benfica (@Benficafan2009) December 17, 2025
🚨SUDAKOV SAI LESIONADO! 😢🇺🇦🦅 pic.twitter.com/kpm4KGGYE5— REAL BENFICA (@RealBenfica_) December 17, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник киевлян дал пресс-конференцию перед матчем еврокубка
Поединок состоится 17 декабря и начнется в 22:00 по Киеву