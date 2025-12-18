Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Тренер Ноа выбрал самого опасного футболиста Динамо и сделал заявление

Сандро Перкович выделил Ярмоленко

Тренер Ноа выбрал самого опасного футболиста Динамо и сделал заявление
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Перкович

Главный тренер армянского «Ноа» Сандро Перкович накануне матча с «Динамо» выбрал самого опасного футболиста Динамо и сделал заявление.

– Кого в составе «Динамо» вы считаете самым опасным?

– Честно говоря, я не люблю оценивать какого-то одного игрока или делиться своим мнением о нем. Потому что футбол – это командный вид спорта. Но если постараться ответить на ваш вопрос, то я назову Ярмоленко.

Ранее новоназначенный главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался об играющей легенде клуба украинце Андрее Ярмоленко.

GloryUkraine
Ноа як Шеріф. На матчах єврокубків місцеві гравці м'ячі подають.
Надіюся, що Динамо не програє.
Перший Серед Рівних в бані
Так яку таку важливу "заяву" зробив тренер? Що футбол - це командний вид спорту?
New Zealander
"Але якщо постаратися відповісти на ваше запитання, то я назву Ярмоленка." - Міг би і не кокєтнічати а одразу сказати те що й хотів сказати - "треба ще дуже постаратися щоб знайти небезпечного футболіста в складі цього Динамо"
trentreznor11
Олія, не треба з кожного слова ліпити якусь міфічну "заяву". Дурнуватим текстам ні про що ваги це не надає, як тобі здається 
