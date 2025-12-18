Тренер Ноа выбрал самого опасного футболиста Динамо и сделал заявление
Сандро Перкович выделил Ярмоленко
Главный тренер армянского «Ноа» Сандро Перкович накануне матча с «Динамо» выбрал самого опасного футболиста Динамо и сделал заявление.
– Кого в составе «Динамо» вы считаете самым опасным?
– Честно говоря, я не люблю оценивать какого-то одного игрока или делиться своим мнением о нем. Потому что футбол – это командный вид спорта. Но если постараться ответить на ваш вопрос, то я назову Ярмоленко.
Ранее новоназначенный главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался об играющей легенде клуба украинце Андрее Ярмоленко.
