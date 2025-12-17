ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новой фотосессией

Дарья Бондарь – жена защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря и журналистка Шахтер-TV – опубликовала в Instagram новую фотосессию.

На снимках она предстала в элегантном светлом образе, который подчеркнул ее естественную красоту.

Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев – подписчики отметили красоту девушки и высокий уровень съемки.

Дарья Бондарь любит публиковать на своей странице результаты своей работы в роли модели.