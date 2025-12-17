Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 декабря 2025, 20:21 | Обновлено 17 декабря 2025, 20:24
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новой фотосессией

Дарья Бондарь показала свою красоту

Instagram. Дарья Бондарь

Дарья Бондарь – жена защитника донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря и журналистка Шахтер-TV – опубликовала в Instagram новую фотосессию.

На снимках она предстала в элегантном светлом образе, который подчеркнул ее естественную красоту.

Публикация быстро собрала множество лайков и комментариев – подписчики отметили красоту девушки и высокий уровень съемки.

Дарья Бондарь любит публиковать на своей странице результаты своей работы в роли модели.

фото девушки Даша Савина Валерий Бондарь Шахтер Донецк lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
