Суркис провел беседу с тренером. Она стала судьбоносной

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, как произошло его назначение наставником киевского гранда.



– Расскажите, пожалуйста, как происходило ваше назначение на должность главного тренера «Динамо» уже без приставки «и. о.»?

– Вчера у меня был разговор с президентом клуба, во время которого он сообщил мне об этом назначении. А сегодня эта информация уже появилась в прессе.



– Поставил ли президент «Динамо» перед вами задачи на вторую часть сезона?

–Я человек, который не обещает быстрых чудес, но обещаю честную работу, понятные процессы и то, что не будет стыдно за команду ни сегодня, ни завтра.



18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.