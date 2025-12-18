Суркис провел беседу с тренером. Она стала судьбоносной
Костюк рассказал о своем назначении в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, как произошло его назначение наставником киевского гранда.
– Расскажите, пожалуйста, как происходило ваше назначение на должность главного тренера «Динамо» уже без приставки «и. о.»?
– Вчера у меня был разговор с президентом клуба, во время которого он сообщил мне об этом назначении. А сегодня эта информация уже появилась в прессе.
– Поставил ли президент «Динамо» перед вами задачи на вторую часть сезона?
–Я человек, который не обещает быстрых чудес, но обещаю честную работу, понятные процессы и то, что не будет стыдно за команду ни сегодня, ни завтра.
18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.
