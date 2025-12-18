Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Суркис провел беседу с тренером. Она стала судьбоносной
Украина. Премьер лига
18 декабря 2025, 23:52
Костюк рассказал о своем назначении в «Динамо»

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк рассказал, как произошло его назначение наставником киевского гранда.

– Расскажите, пожалуйста, как происходило ваше назначение на должность главного тренера «Динамо» уже без приставки «и. о.»?
– Вчера у меня был разговор с президентом клуба, во время которого он сообщил мне об этом назначении. А сегодня эта информация уже появилась в прессе.

– Поставил ли президент «Динамо» перед вами задачи на вторую часть сезона?
–Я человек, который не обещает быстрых чудес, но обещаю честную работу, понятные процессы и то, что не будет стыдно за команду ни сегодня, ни завтра.

18 декабря президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис в комментарии клубной пресс-службе сообщил о назначении Игоря Костюка главным тренером первой команды без приставки.

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Динамо – Ноа – 2:0. Хлопнули дверью в Лиге конференций. Видео голов и обзор
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
