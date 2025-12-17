Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-нападающий сборной Румынии: «Бленуце – игрок не для борьбы за титул»
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 18:19 |
Адриан Муту высказался об уровне нападающего «Динамо»

ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Экс-нападающий сборной Румынии Адриан Муту на фоне слухов о возможном переходе Владислава Бленуце из киевского «Динамо» в бухарестский заявил, что нападающий не дотягивает до уровня команды, которая хочет бороться за чемпионство:

«Бленуце хороший игрок, но не для титула. «Динамо» нужен супернападающий, если они хотят выиграть чемпионат. До этого момента он не забивал более семи голов за сезон. Это скромный форвард».

Бленуце перешел в киевское «Динамо» перед стартом текущего сезона и с тех пор сыграл 10 матчей и забил один гол.

Адриан Муту Динамо Киев Динамо Бухарест Владислав Бленуце трансферы
Иван Чирко Источник: Fanatik.ro
