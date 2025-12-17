ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших нападающих в истории продолжит карьеру в MLS
Луис Суарес переподписал соглашение с «Интер Майами»
Уругвайский нападающий Луис Суарес переподписал соглашение с «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба MLS.
Новое соглашение между 38-летним футболистом и «цаплями» действует до конца 2026 года.
В текущем сезоне Луис Суарес провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.
В составе «Интер Майами» Луис Суарес выступает с января 2024 года, до этого он защищал цвета «Гремио».
Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» подписал экс-игрока «Реала».
Nothing left to prove. Let’s enjoy @LuisSuarez9 👊 pic.twitter.com/j4eI0G2JoK— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 17, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Классическая» тройка топов забила всего 6 голов суммарно, но все равно набрала 9 очков
Игорь Суркис доверил Игорю Костюку руководство командой как минимум до весны