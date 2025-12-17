Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Major League Soccer
17 декабря 2025, 18:09
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших нападающих в истории продолжит карьеру в MLS

Луис Суарес переподписал соглашение с «Интер Майами»

ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших нападающих в истории продолжит карьеру в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

Уругвайский нападающий Луис Суарес переподписал соглашение с «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба MLS.

Новое соглашение между 38-летним футболистом и «цаплями» действует до конца 2026 года.

В текущем сезоне Луис Суарес провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

В составе «Интер Майами» Луис Суарес выступает с января 2024 года, до этого он защищал цвета «Гремио».

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» подписал экс-игрока «Реала».

Луис Суарес Интер Майами продление контракта Major League Soccer (MLS)
