ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших нападающих в истории продолжит карьеру в MLS

Уругвайский нападающий Луис Суарес переподписал соглашение с «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба MLS.

Новое соглашение между 38-летним футболистом и «цаплями» действует до конца 2026 года.

В текущем сезоне Луис Суарес провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 17 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

В составе «Интер Майами» Луис Суарес выступает с января 2024 года, до этого он защищал цвета «Гремио».

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» подписал экс-игрока «Реала».