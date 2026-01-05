Экс-игрок Шахтера: «Когда смотрел, то пустил слезу»
Иван Лосенко рассказал, как пройдет его адаптация в Клуб де фут Монреаль
Украинский полузащитник канадского «Клуб де фут Монреаль» Иван Лосенко поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб MLS.
– В феврале старт чемпионата, в какой форме ты сейчас находишься, а также готов ли на все 100% к предсезонным матчам и тренировкам с новым коллективом?
– Я тренируюсь, стараюсь держать себя в тонусе. Думаю, что на сборах будут тяжелые занятия и контрольные матчи, благодаря им подготовился на все 100%.
– Как думаешь, удастся ли тебе быстро адаптироваться к канадскому климату? Иностранный язык – один из важных факторов адаптации, как у тебя с английским?
– Смотрел интервью Синчука, в котором он рассказал о погоде в Канаде, и прослезился. Мой английский не на уровне носителя, но я способен общаться на базовом уровне.
