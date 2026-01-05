Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок Шахтера: «Когда смотрел, то пустил слезу»
05 января 2026, 22:55
Экс-игрок Шахтера: «Когда смотрел, то пустил слезу»

Иван Лосенко рассказал, как пройдет его адаптация в Клуб де фут Монреаль

Иван Лосенко

Украинский полузащитник канадского «Клуб де фут Монреаль» Иван Лосенко поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб MLS.

– В феврале старт чемпионата, в какой форме ты сейчас находишься, а также готов ли на все 100% к предсезонным матчам и тренировкам с новым коллективом?

– Я тренируюсь, стараюсь держать себя в тонусе. Думаю, что на сборах будут тяжелые занятия и контрольные матчи, благодаря им подготовился на все 100%.

– Как думаешь, удастся ли тебе быстро адаптироваться к канадскому климату? Иностранный язык один из важных факторов адаптации, как у тебя с английским?

– Смотрел интервью Синчука, в котором он рассказал о погоде в Канаде, и прослезился. Мой английский не на уровне носителя, но я способен общаться на базовом уровне.

Дмитрий Вус Источник: Legioners.ua
Комментарии
