Экс-игрок Шахтера: «Когда смотрел, то пустил слезу»

Украинский полузащитник канадского «Клуб де фут Монреаль» Иван Лосенко поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб MLS.

– В феврале старт чемпионата, в какой форме ты сейчас находишься, а также готов ли на все 100% к предсезонным матчам и тренировкам с новым коллективом?

– Я тренируюсь, стараюсь держать себя в тонусе. Думаю, что на сборах будут тяжелые занятия и контрольные матчи, благодаря им подготовился на все 100%.

– Как думаешь, удастся ли тебе быстро адаптироваться к канадскому климату? Иностранный язык – один из важных факторов адаптации, как у тебя с английским?

– Смотрел интервью Синчука, в котором он рассказал о погоде в Канаде, и прослезился. Мой английский не на уровне носителя, но я способен общаться на базовом уровне.