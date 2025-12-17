Ноа – четвертый армянский клуб, против которого сыграет команда из Украины
Клубы из Армении еще никогда не побеждали украинские команды в евротурнирах
«Ноа» станет четвертым клубом из Армении, против которого сыграет украинская команда в еврокубках.
Произойдет это в матче 6-го тура Лиги конференций, в котором киевское «Динамо» примет эту армянскую команду.
Ранее представители УПЛ встречались в еврокубках с «Ереваном», «Пюником» и «Бананцем».
История взаимоотношений между клубами из Украины и Армении в еврокубках насчитывает 12 матчей, в которых 11 раз побеждали украинские команды и еще один раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 34-7 в пользу представителей Украины.
Матчи между украинскими и армянскими командами в еврокубках
- 1997/98: КУ, Днепр – Ереван – 6:1-2:0
- 2002/03: ЛЧ, Динамо – Пюник – 4:0-2:2
- 2004/05: КУ, Ильичевец – Бананц – 2:0-2:0
- 2004/05: ЛЧ, Шахтер – Пюник – 1:0-3:1
- 2005/06: КУ, Днепр – Бананц – 4:0-4:2
- 2007/08: ЛЧ, Шахтер – Пюник – 2:1-2:0
- 2025/26: ЛК, Динамо – Ноа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конопля может сменить клубную прописку
Лунин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»