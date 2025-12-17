Ноа – четвертый армянский клуб, против которого сыграет команда из Украины

«Ноа» станет четвертым клубом из Армении, против которого сыграет украинская команда в еврокубках.

Произойдет это в матче 6-го тура Лиги конференций, в котором киевское «Динамо» примет эту армянскую команду.

Ранее представители УПЛ встречались в еврокубках с «Ереваном», «Пюником» и «Бананцем».

История взаимоотношений между клубами из Украины и Армении в еврокубках насчитывает 12 матчей, в которых 11 раз побеждали украинские команды и еще один раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 34-7 в пользу представителей Украины.

Матчи между украинскими и армянскими командами в еврокубках