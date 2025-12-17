Ноа – четвертый армянский клуб, против которого сыграет команда из Украины

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
17 декабря 2025, 15:17 | Обновлено 17 декабря 2025, 15:32
Клубы из Армении еще никогда не побеждали украинские команды в евротурнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

«Ноа» станет четвертым клубом из Армении, против которого сыграет украинская команда в еврокубках.

Произойдет это в матче 6-го тура Лиги конференций, в котором киевское «Динамо» примет эту армянскую команду.

Ранее представители УПЛ встречались в еврокубках с «Ереваном», «Пюником» и «Бананцем».

История взаимоотношений между клубами из Украины и Армении в еврокубках насчитывает 12 матчей, в которых 11 раз побеждали украинские команды и еще один раз была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами составляет 34-7 в пользу представителей Украины.

Матчи между украинскими и армянскими командами в еврокубках

  • 1997/98: КУ, Днепр – Ереван – 6:1-2:0
  • 2002/03: ЛЧ, Динамо – Пюник – 4:0-2:2
  • 2004/05: КУ, Ильичевец – Бананц – 2:0-2:0
  • 2004/05: ЛЧ, Шахтер – Пюник – 1:0-3:1
  • 2005/06: КУ, Днепр – Бананц – 4:0-4:2
  • 2007/08: ЛЧ, Шахтер – Пюник – 2:1-2:0
  • 2025/26: ЛК, Динамо – Ноа

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Khafre
ніколи не говори ніколи
Ответить
0
