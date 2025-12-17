ФОТО. Как Килиан Мбаппе выбил из ПСЖ еще 60 млн евро

Парижский суд по трудовым спорам постановил, что ПСЖ задолжал Килиану Мбаппе €60 млн по зарплате и бонусам. Речь идет о выплатах за апрель, май и июнь 2024 года, а также о подписном и этическом бонусах – в период перед его бесплатным переходом в «Реал Мадрид».

Стороны встретились в суде 17 ноября: команда Мбаппе требовала €263 млн, тогда как ПСЖ подал встречный иск почти на €440 млн. В итоге суд частично удовлетворил иск футболиста и полностью отклонил требования клуба.

ПСЖ ссылался на так называемое «джентльменское соглашение» от 13 августа 2023 года, согласно которому Мбаппе должен был отказаться от части выплат, если покинет клуб свободным агентом. Однако адвокаты игрока настаивали, что доказательств существования такого соглашения нет, и суд поддержал эту позицию.

В то же время суд отклонил дополнительные претензии Мбаппе, включая обвинения в психологическом давлении и ущербе репутации.

Юристы форварда заявили, что решение подтверждает обязательность соблюдения трудового права даже в профессиональном футболе. ПСЖ, в свою очередь, сообщил, что выполнит решение суда, оставив за собой право на апелляцию.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год, выиграл шесть титулов Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 256 голами.