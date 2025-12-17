Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Килиан Мбаппе выбил из ПСЖ еще 60 млн евро
Другие новости
17 декабря 2025, 15:09 |
700
0

ФОТО. Как Килиан Мбаппе выбил из ПСЖ еще 60 млн евро

Конфликт Мбаппе и ПСЖ завершился решением в пользу футболиста

17 декабря 2025, 15:09 |
700
0
ФОТО. Как Килиан Мбаппе выбил из ПСЖ еще 60 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Парижский суд по трудовым спорам постановил, что ПСЖ задолжал Килиану Мбаппе €60 млн по зарплате и бонусам. Речь идет о выплатах за апрель, май и июнь 2024 года, а также о подписном и этическом бонусах – в период перед его бесплатным переходом в «Реал Мадрид».

Стороны встретились в суде 17 ноября: команда Мбаппе требовала €263 млн, тогда как ПСЖ подал встречный иск почти на €440 млн. В итоге суд частично удовлетворил иск футболиста и полностью отклонил требования клуба.

ПСЖ ссылался на так называемое «джентльменское соглашение» от 13 августа 2023 года, согласно которому Мбаппе должен был отказаться от части выплат, если покинет клуб свободным агентом. Однако адвокаты игрока настаивали, что доказательств существования такого соглашения нет, и суд поддержал эту позицию.

В то же время суд отклонил дополнительные претензии Мбаппе, включая обвинения в психологическом давлении и ущербе репутации.

Юристы форварда заявили, что решение подтверждает обязательность соблюдения трудового права даже в профессиональном футболе. ПСЖ, в свою очередь, сообщил, что выполнит решение суда, оставив за собой право на апелляцию.

Мбаппе выступал за ПСЖ с 2017 по 2024 год, выиграл шесть титулов Лиги 1 и стал лучшим бомбардиром в истории клуба с 256 голами.

По теме:
Лунин получит шанс, но Алонсо боится сюрприза для Реала в Кубке Испании
ПСЖ – Фламенго. Прогноз и анонс на финал Межконтинентального кубка
Талавера – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
ПСЖ Килиан Мбаппе Реал Мадрид Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
Футбол | 17 декабря 2025, 08:12 1
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций
УЕФА принял решение об участии россии в Лиге наций

Команда страны террориста не будет допущена к турниру

ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру
Футбол | 17 декабря 2025, 14:55 1
ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Арбитр с более чем 100 матчами в УПЛ завершил карьеру

Матч «Оболонь» – «Металлист 1925» стал последним в карьере Виталия Сухина

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
Бокс | 17.12.2025, 01:47
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший боксер мира завершил карьеру. Им восхищался Усик
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Футбол | 17.12.2025, 09:26
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Суркис назначил нового главного тренера Динамо
Фишки и планшет не дают авторитет. Нестеренко провалился в Александрии
Футбол | 17.12.2025, 09:33
Фишки и планшет не дают авторитет. Нестеренко провалился в Александрии
Фишки и планшет не дают авторитет. Нестеренко провалился в Александрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 28
Футбол
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
16.12.2025, 08:54 6
Футбол
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
Михаил МЕЛЬНИК: «Были готовы, что россиян и белорусов допустят»
Михаил МЕЛЬНИК: «Были готовы, что россиян и белорусов допустят»
15.12.2025, 17:06
Волейбол
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
Игрок клуба УПЛ попал в страшное ДТП: «Спасибо Богу, что спас»
17.12.2025, 10:06 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем