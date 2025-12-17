Главная сенсация УПЛ проведет сборы в Турции. Сыграют 9 спаррингов
ЛНЗ отправится в Анталию
Черкасский ЛНЗ определился с местом проведения зимних учебно-тренировочных сборов, где подопечные Виталия Пономарева будут готовиться ко второй части сезона.
По официальной информации, футбольный клуб ЛНЗ с 10 января по 13 февраля проведет собрание в Анталии, где «фиолетовые» проведут девять контрольных матчей. О соперниках и датах проведения матчей будет известно впоследствии.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уровень заработной платы по сравнению с должностью старшего тренера команды U-19 – не изменился
Олег Ильин и Максим Войтиховский стали игроками команды из города Черновцы