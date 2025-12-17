Пономарев объяснил, каких футболистов хочет подписать в ЛНЗ: «Выдумки СМИ»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев отреагировал на трансферные слухи вокруг «фиолетовых» и рассказал, каких футболистов хочет подписать в расположение черкасского клуба.

– Что касается футболистов из других команд… Мы ведем переговоры – общаемся и интересуемся многими футболистами. То, что сегодня есть в СМИ – не соответствует действительности.

На это где-то мы не договорились ни с одним футболистом, а о каких-то личных условиях контрактов вообще и речи быть не может. Мы же не можем договариваться с футболистом о личных условиях контакта, пока не договоримся с клубом о трансфере. Это – выдумки журналистов.

Если брать трансферную кампанию – хотелось бы усилиться, потому что в команде должно быть 20 равноценных футболистов. Я очень часто говорю, что не хотел бы делить футболистов на основных и запасных. В идеале должно быть по два равноценных футболиста на одну позицию – это очень важно сегодня.

Если мы хотим со временем попасть в зону еврокубков и стабильно играть в нескольких турнирах... Сейчас такой футбол, что нужно иметь два равноценных состава. Конечно, мы хотим усилиться во всех звеньях. Хочется взять тех футболистов, которые помогут команде. Если мы сегодня занимаем первое место в турнирной таблице, то хочется поддерживать этот результат, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает первое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 35 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.