17 декабря 2025, 05:01 | Обновлено 17 декабря 2025, 05:02
Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым

Лионель сделал неожиданный выбор

Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси поставил соотечественника и вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса на второе место в голосовании за лучшего вратаря 2025 года по версии FIFA The Best.

Первое место форвард отдал голкиперу «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумме, третье – Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

По итогам голосования лучшим вратарем 2025 года был признан Доннарумма.

В минувшем сезоне Мартинес провел 53 матча за «Астон Виллу» во всех турнирах, пропустил 61 гол, 16 раз сохранил ворота в «ноль», однако не выиграл ни одного трофея.

Эмилиано Мартинес Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Джанлуиджи Доннарумма Тибо Куртуа
