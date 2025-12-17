Ковентри: конвертированный креатив

«Такие города, как Ковентри, считались у нас захолустьем», – так безапелляционно пишет в книге воспоминаний едва ли не самый одиозный манчестерский футбольный хулиган Тони О’Нил по прозвищу «Генерал «Красной армии», который немало отвояжировал за «Манчестер Юнайтед» по разнообразным британским и европейским столицам и закоулкам. Попутно Тони упоминает об одной из драк в парке в Ковентри в середине 1970-х. Тогда ковентрианцы принимали соперников на 50-тысячном «Хайфилд Роуд», и среди огромной толпы манкунианские хулз даже не сразу поняли, с кем они дубасят друг друга. Впоследствии О'Нил смекнул, что фаны МЮ дрались… между собой. А в неудачные для «Ковентри» годы популярной была и шутка, что в этом городе команды-визитеры дескать и играют в футбол сами с собой, потому что, мол, больше не с кем.

С течением времени «Ковентри» переехал на 32-тысячную «Рико Арену» (в дальнейшем она получила название «Ковентри Билдинг Сосаети Арена» и, собственно, к восторгу фанатов перешла в собственность клуба, простите уж мне игру слов), а «Хайфилд Роуд» был снесен. Вместе с тем, болельщики небесно-голубых, хоть и собирались на арене уже в меньшем количестве, но стали проявлять свои эмоции куда более бурно. Скажем, в 2017 г. забросали поле домашнего стадиона игрушечными свинками в знак протеста против руководителей клуба. Впрочем, сейчас поводов для протеста у фанатов «Ковентри» нет, а вот для благодарности топ-менеджменту небесно-голубых – есть. Да и кто назовет захолустьем город, где есть такая футбольная сила!

Getty Images/Global Images Ukraine

По стоимости своего состава «Ковентри» уступает и «Ипсвичу», и «Саутгемптону», и «Лестеру». Собственно, как уступает упомянутым клубам и по вкладу в историю британского футбола. Те же «трактористы» более полудесятка раз становились призерами в сильнейшем английском дивизионе (в том числе однажды достигли и чемпионской вершины), имеют в своей коллекции и славные победы в Кубке УЕФА и Кубке Англии. «Святые» могут похвастать вице-чемпионством и Кубком Англии. Ну, а о сенсационном триумфе «лис» в Премьер-лиге, думаю, вы не забыли. Вместе с тем, у небесно-голубых разве что Кубок Англии, с завоевания которого прошло уже едва ли не 40 лет. Да и то: завоевание почетного трофея имело горький привкус неучастия в еврокубках, ведь беспорядки, учиненные ливерпудлианскими хулиганами на «Эйзеле» в 1985 г., имели длинное эхо. Как бы то ни было, а вот сейчас в турнирной таблице Чемпионшипа «Ковентри» лидирует, оставляя позади упомянутых титулованных оппонентов, и четко обозначает свои намерения стартовать в следующем сезоне в Премьер-лиге. В чем же секрет такой уверенной турнирной поступи ковентрианцев?

По-моему, главная составляющая такой успешности – добросовестная работа Фрэнка Лэмпарда в должности главного тренера небесно-голубых. Футбол, который ставит Лампс, ярко атакующий, с определенными нотками авантюризма в защите (что-то есть в нем от «вы нам забьете, сколько сможете, мы вам – сколько захотим»). Победа со счетом 1:0 над «Бристолем» в минувший уикенд (с голом Эфрона Мейсона-Кларка с острого угла) – исключение из общего ряда. 4:2, 3:2, 3:1 – типичные счета матчей с участием небесно-голубых. Тактическая схема? Что? 4–2–3–1, говорите? Наблюдая за матчами «Ковентри» под руководством Фрэнки, ловил себя на мысли, что это, скорее, старая-добрая 4–2–4. А два опорника, которые якобы должны быть первым валом обороны при 4–2–3–1, как-то в большей степени направлены вперед, на креатив, а не на разрушение. Да, это иногда сказывается. Скажем, тот же «Ипсвич» умело воспользовался тяготением «Ковентри» к атакам и обыграл команду Лампса с крупным счетом. Однако это было исключение. По большей части ковентрианцы конвертируют креатив во что-то существенное и настолько вдавливают соперников в их штрафную площадь, что те беспомощные бедолаги рассчитывают разве что на редкие контратаки, чтобы размочить неприятный счет. Турнирная таблица – красноречивая вещь: по количеству забитых голов к «Ковентри» никто пока не может приблизиться даже на расстояние в полтора десятка. А отметку в полсотни забитых голов подопечные Фрэнки пересекли задолго до окончания первого круга в Чемпионшипе (в турнире, напомню, участвуют 24 команды).

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

«Это долгая дорога», – такими словами начинается книга Лэмпарда, которая у нас известна под названием «Абсолютно честен». И хотя речь идет в этом контексте вроде как о конкретном пути к 11-метровой отметке, от многозначности здесь никуда не денешься. Не так давно Лампс отметил годовщину с тех пор, как он возглавил клуб из Западного Мидлэнда. Что ж, за этот период он превратил команду в мощную силу, которую хотелось бы увидеть и на уровне Премьер-лиги. А владелец клуба Даг Кинг так отреагировал на осеннюю часть сезона в исполнении своего клуба: «У нас был действительно хороший старт, и это побудило нас мечтать».

Очень показательным для понимания философии лэмпардовского «Ковентри» стал выездной матч против «Мидлсбро». Какая оценочная дистанция (по версии sofascore.com, хотя и другие ресурсы тенденцию подтверждают) между двумя центрдефами «Ковентри»! Бобби Томас наиграл всего на 5,6 балла (в то же время отметился автоголом, большинство воздушных дуэлей проиграл и ограничился 25% точных лонгболлов). И рядом с ним автор дубля Лиам Китчинг с гроссмейстерской оценкой 8,9, с 92%-ной точностью передач и с 17-тью выносами! Ну и естественно, что форвард на острие, автор дубля Эллис Симмс также получил оценку 8,9. Отмечу в то же время, что он отнюдь не пренебрегал участием в верховых дуэлях у своих ворот, а вообще в матче против «Боро» Эллис выиграл 10 из 13-ти таких поединков. То есть, иногда бомбардиру приходится отрабатывать и за защитников. Еще один интересный момент – два ударных отрезка «Ковентри» в том матче: в самом начале и в конце встречи. Симмс и Китчинг забили в первой четверти матча с разницей в несколько минут (форвард – в быстрой контратаке едва ли не математически рассчитанным перебросом через вратаря, защитник – в высоком прыжке головой чуть ли не с линии вратарской хозяев поля) и устроили «дискотеку 80-х», отметившись с еще более минимальной разницей во времени уже в последнюю 10-минутку (центрдеф на этот раз первым был на добивании и ударом правой попал в ворота снова почти с линии вратарской, а нападающий – головой после подачи с левого фланга). Итак, сумасшедшее начало (к тому же на выезде!) и крещендо в конце матча, когда физическая готовность небесно-голубых берет свое! Кстати, на контрасте в не менее веселом матче «Ковентри» против «Вест Брома» (3:2) как раз Бобби Томас (в его активе – ассист, 2 ключевых паса, а также подавляющее большинство выигранных дуэлей на 2-м этаже) был признан игроком матча с оценкой 8,0 от того же sofascore.com.

Рыночная цена 24-летнего бородача Симмса сейчас составляет 8 млн евро. После определенного проседания в прошлом сезоне она снова пошла вверх. Эллис родился в Олдхэме (это – Большой Манчестер), имеет за плечами обучение в академиях «Манчестер Сити» и «Эвертона», небольшой опыт игры за «Эвертон» (забивал в ворота «Челси» в конце матча!) и шотландский «Хартс», аренды в более скромных клубах, а также… польские корни. Да, его мать родилась в Польше, однако сам Симмс на польском не разговаривает. Впрочем, это не помешало руководителям польского футбола пытаться склонить Эллиса к тому, чтобы принять польское предложение относительно национальной сборной. Впрочем, Симмс не слишком заинтересовался подобным вариантом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эллис Симмс

Датчанина Виктора Торпа можно назвать системообразующим игроком в центре поля, однако сколько же времени он проводит именно в атаке! Тепловая карта Торпа обычно имеет окраску, сходную с окраской тепловой карты типичного форварда. Искусный плеймекинг часто выделяют как основную его добродетель. Впрочем, по-моему, она соседствует и с другими, среди которых не последнее место занимает мощный удар. Торп очень успешно провел третью декаду ноября, когда в развеселых многоголевых матчах против «Вест Брома», «Мидлсбро» и «Чарльтона» каждый раз получал оценки на уровне 7,4–7,5 от sofascore.com.

Наверное, самым стабильным игроком «Ковентри» следует назвать опорника Мэтта Граймза. Ни одной оценки ниже 6,9 балла в течение сезона, а средний балл у него самый высокий в команде – 7,37! Ему уже исполнилось 30, и к этому возрасту он научился тонко читать игру. Тяготеет к левому флангу, однако очень мобилен и может оказаться в неожиданном для соперников месте поля, застав врасплох оппонентов. Выигрывает подавляющее большинство дуэлей внизу, едва ли не эталонный игрок по неуступчивости в борьбе. Важен и такой аспект: Граймз является безоговорочным лидером «Ковентри» по ожидаемым ассистам в этом сезоне: 4,16. Правда, реальных ассистов у него 2, но это уже вопрос не к Мэтту, а к его партнерам.

Брэндон Томас-Асанте забил десяток голов – больше всех в «Ковентри». В то же время xG у него – 7,97. Более чем 2-голевое преимущество реальных голов над иксджишными свидетельствует о мастерстве бомбардира. Хотя до того же Торпа ему и далеко (у того 7 голов при xG 3,11!), однако игроки середины поля вроде датчанина часто забивают ударами издалека, Томас-Асанте же действует ближе к воротам соперников, определенным образом этим и можно объяснить такое расхождение.

Американец Хаджи Райт когда-то, с десяток лет назад дебютировал во взрослом футболе в знаменитом клубе «Нью-Йорк Космос». Впрочем, однозначно сказать о нем названием популярного ныне артхаусного украинского фильма Павла Острикова «Ты – космос» было бы преувеличением. Приблизительно таким же, как мат ладьей на d4, поставленный роботом Андрюхе в одной из сцен этого фильма (где же тогда должен был быть король черных, которыми играл Андрей Мельник в исполнении актера Владимира Кравчука?!). Тем не менее, стихия американца – штрафная площадка соперника, он постоянно на острие. Поэтому у него самый высокий xG в команде: 9,54. А вот количество забитых голов меньше xG: 8. Собственно, поэтому и оценки игры Хаджи не слишком высоки. Впрочем, постоянная нацеленность на ворота – это, безусловно, хорошая черта. Однако не забивал уроженец Лос-Анджелеса уже давненько, чего уж там.

«В команде, возглавляемой Лэмпардом, о вратаре вспоминают в последнюю очередь», – услышал от коллеги. Ну, в определенной степени, может, и прав мой собеседник. Однако конкретно касательно домашней игры против команды «Бристоль» это утверждение не соответствует действительности. Карл Рашуорт совершил 8 сэйвов, многие из которых были воистину судьбоносными. В частности, один из ударов «малиновок» (почти с линии вратарской и чуть ли не по центру) имел xGOT (возможный гол после удара в створ ворот) целых 0,72! Оценка 9,2 (9,2, Карл!) от sofascore.com и выделение кипера небесно-голубых как игрока матча красноречиво свидетельствуют о его роли в победе и, как отметило BBC, «возвращении «Ковентри» на победный путь».

По словам самого Лэмпарда, его IQ составляет 150. Собственно, этот показатель граничит с гениальностью или чрезвычайной одаренностью. А людей с подобным показателем в мире менее 1% (некоторые исследователи даже считают, что гораздо меньше 0,1%). Верифицировать столь высокий уровень IQ Фрэнка сложно. Учитывать опять же название его книги и на основании этого делать выводы? Ну, такое… Показательно несколько иное: страстное желание быть лучшим во всем. «Даже когда я был ребенком, я стремился достичь казавшихся недосягаемыми высот», – рассказывает Фрэнк Лэмпард в уже упоминавшейся автобиографии «Абсолютно честен». А что говорить о нынешнем времени, когда уже немало воды утекло с тех пор, как Фрэнк повзрослел, встал на ноги, сделал отличную игровую карьеру, вышел на тренерскую стезю, а высота, которую он стремится покорить в этом сезоне, не кажется такой уж недостижимой! Удачи легенде в «Ковентри»!

Алексей РЫЖКОВ