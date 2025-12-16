Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский клуб хочет купить опорника, который оценивается в 1 млн евро
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 22:27 |
1123
0

Украинский клуб хочет купить опорника, который оценивается в 1 млн евро

Николас Аревало из «Мильонариоса» вскоре может перебраться в отечественный чемпионат

16 декабря 2025, 22:27 |
1123
0
Украинский клуб хочет купить опорника, который оценивается в 1 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Аревало

22-летний опорный полузащитник колумбийского «Мильонариоса» Николас Аревало может продолжить карьеру в Украине.

Как сообщает журналист Джулиан Капера, «Мильонариос» получил официальное предложение по Аревало из Украины от клуба, чье название пока не раскрывается.

Ожидается, что переговоры по трансферу будут проходить на текущей неделе.

Николас Аревало оценивается на Transfermarkt в 1 миллион евро. На счету этого футболиста 51 официальный матч, 1 гол и 4 ассиста за «Мильонариос», который является родным клубом для футболиста.

По теме:
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Не оправдали ожиданий. Феникс-Мариуполь отчислил шестерых игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Аякс подписал контракт с известным екс-защитником Арсенала
Мильонариос трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голкипер клуба УПЛ расторг свой контракт. Уехал работать в Нидерландах
Футбол | 16 декабря 2025, 23:02 0
Голкипер клуба УПЛ расторг свой контракт. Уехал работать в Нидерландах
Голкипер клуба УПЛ расторг свой контракт. Уехал работать в Нидерландах

Роман Шерстяных покинул Оболонь

Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Футбол | 16 декабря 2025, 08:54 5
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину

Сикан отказался играть за «Полесье»

Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Футбол | 16.12.2025, 08:18
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Лунин узнал долгожданные новости от Хаби Алонсо
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Футбол | 16.12.2025, 09:33
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
Футбол | 16.12.2025, 15:43
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
КОСТЮК: «Игроки Динамо уже понимают, что нужно делать на футбольном поле»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
15.12.2025, 11:26 34
Футбол
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
16.12.2025, 06:51 1
Бокс
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
Королева вернулась. Легендарная биатлонистка выиграла гонку КМ после травмы
14.12.2025, 16:16 7
Биатлон
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
15.12.2025, 16:26 26
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
15.12.2025, 08:05 6
Хоккей
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем