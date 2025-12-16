Украинский клуб хочет купить опорника, который оценивается в 1 млн евро

22-летний опорный полузащитник колумбийского «Мильонариоса» Николас Аревало может продолжить карьеру в Украине.

Как сообщает журналист Джулиан Капера, «Мильонариос» получил официальное предложение по Аревало из Украины от клуба, чье название пока не раскрывается.

Ожидается, что переговоры по трансферу будут проходить на текущей неделе.

Николас Аревало оценивается на Transfermarkt в 1 миллион евро. На счету этого футболиста 51 официальный матч, 1 гол и 4 ассиста за «Мильонариос», который является родным клубом для футболиста.