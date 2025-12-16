Известны стартовые составы на матч Кубка Испании Гвадалахара – Барселона
Встреча состоится 16 декабря и начнется в 22:30 по киевскому времени
16 декабря в 22:30 должен состоятся матч 1/16 финала Кубка Испании.
«Гвадалахара» примет «Барселону» в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Педро Эскартин».
Для «Барселоны» это первый раунд в текущем розыгрыше Кубка Испании, а «Гвадалахара» на пути к 1/16 победила «Сеуту» (1:0) и «Касереньо» (2:1).
Главным арбитром встречи будет Сесар Сото Градо.
Перед началом матча главные тренеры команд определились со стартовыми составами:
Гвадалахара: Висенте, Сера, Абланке, Касадо, Мартинес, Рамирес, Рохо, Самуэль, Морено, Канисо, Диас
Барселона: Тер Штеген, Касадо, Гарсия, Кристенсен, Торрентс, Берналь, де Йонг, Ямаль, Фермин, Барджи, Рашфорд
