  4. Известны стартовые составы на матч Кубка Испании Гвадалахара – Барселона
Испания
16 декабря 2025, 21:57 | Обновлено 16 декабря 2025, 22:05
Известны стартовые составы на матч Кубка Испании Гвадалахара – Барселона

Встреча состоится 16 декабря и начнется в 22:30 по киевскому времени

Известны стартовые составы на матч Кубка Испании Гвадалахара – Барселона
16 декабря в 22:30 должен состоятся матч 1/16 финала Кубка Испании.

«Гвадалахара» примет «Барселону» в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Педро Эскартин».

Для «Барселоны» это первый раунд в текущем розыгрыше Кубка Испании, а «Гвадалахара» на пути к 1/16 победила «Сеуту» (1:0) и «Касереньо» (2:1).

Главным арбитром встречи будет Сесар Сото Градо.

Перед началом матча главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

Гвадалахара: Висенте, Сера, Абланке, Касадо, Мартинес, Рамирес, Рохо, Самуэль, Морено, Канисо, Диас

Барселона: Тер Штеген, Касадо, Гарсия, Кристенсен, Торрентс, Берналь, де Йонг, Ямаль, Фермин, Барджи, Рашфорд

Матч Барселоны в Кубке Испании не начнется в запланированное время
ФОТО. Определена лучшая футболистка 2025 года по версии ФИФА
В ФИФА назвали символические сборные 2025 года среди мужчин и женщин
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
