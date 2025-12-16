Известны стартовые составы на матч Кубка Испании Гвадалахара – Барселона

16 декабря в 22:30 должен состоятся матч 1/16 финала Кубка Испании.

«Гвадалахара» примет «Барселону» в Гвадалахаре на стадионе «Эстадио Педро Эскартин».

Все самые яркие моменты матча будут доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Для «Барселоны» это первый раунд в текущем розыгрыше Кубка Испании, а «Гвадалахара» на пути к 1/16 победила «Сеуту» (1:0) и «Касереньо» (2:1).

Главным арбитром встречи будет Сесар Сото Градо.

Перед началом матча главные тренеры команд определились со стартовыми составами:

Гвадалахара: Висенте, Сера, Абланке, Касадо, Мартинес, Рамирес, Рохо, Самуэль, Морено, Канисо, Диас

Барселона: Тер Штеген, Касадо, Гарсия, Кристенсен, Торрентс, Берналь, де Йонг, Ямаль, Фермин, Барджи, Рашфорд