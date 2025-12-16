Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Матч Барселоны в Кубке Испании не начнется в запланированное время
Испания
16 декабря 2025, 21:48 | Обновлено 16 декабря 2025, 21:59
Матч Барселоны в Кубке Испании не начнется в запланированное время

Игру перенесли на полчаса из-за «соображений безопасности»

16 декабря 2025, 21:48 | Обновлено 16 декабря 2025, 21:59
Матч Барселоны в Кубке Испании не начнется в запланированное время
Getty Images/Global Images Ukraine

Матч «Барселоны» в Кубке Испании против «Гвадалахары» начнется с задержкой. Игра должна была стартовать вечером 16 декабря в 22:00 по времени Киеву, однако начало перенесли на полчаса из-за «соображений безопасности», сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Что именно стало причиной задержки, пока не раскрывается. В то же время команды уже находятся на стадионе.

Ранее появилась информация, что немецкий вратарь Марк-Андре Тер Штеген уже зимой может покинуть «Барселону» в поисках игровой практики перед предстоящим чемпионатом мира 2026.

