Матч Барселоны в Кубке Испании не начнется в запланированное время

Матч «Барселоны» в Кубке Испании против «Гвадалахары» начнется с задержкой. Игра должна была стартовать вечером 16 декабря в 22:00 по времени Киеву, однако начало перенесли на полчаса из-за «соображений безопасности», сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Что именно стало причиной задержки, пока не раскрывается. В то же время команды уже находятся на стадионе.

Ранее появилась информация, что немецкий вратарь Марк-Андре Тер Штеген уже зимой может покинуть «Барселону» в поисках игровой практики перед предстоящим чемпионатом мира 2026.