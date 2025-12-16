Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона пытается избавиться от бывшего лидера команды, но есть проблема
Испания
16 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 16 декабря 2025, 19:30
Барселона пытается избавиться от бывшего лидера команды, но есть проблема

Марк-Андре Тер Штеген може покинути каталонський клуб

Барселона пытается избавиться от бывшего лидера команды, но есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре Тер Штеген

Марк-Андре Тер Штеген уже зимой может покинуть «Барселону» в поисках игровой практики перед будущим чемпионатом мира 2026.

Немецкий вратарь давно работает в составе первой команды на тренировках и уже попадал в заявки на матчи. После восстановления от травмы остается вопрос его будущего. Немец хотел бы играть за «Барселону», но в данный момент это практически невозможно, если не произойдет ряд травм.

Сообщение, которое несколько дней назад ему отправил Флик, было абсолютно четким: «Для меня номер один – Жоан Гарсия». После такой категоричности тренера Тер Штегену остается лишь искать новый клуб.

Продать немца будет сложно, поскольку он долгое время находится без игровой практики, а также из-за высокой зарплаты игрока. Никто не согласится платить, зная, что гарантий полного восстановления после травмы нет. Поэтому продажа исключается. Клуб рассматривает вариант аренды, при которой придется брать на себя значительную часть его зарплаты. Другого выхода нет из-за высокого оклада вратаря.

ФОТО. Определена лучшая футболистка 2025 года по версии ФИФА
Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты
Ливерпуль нацелился на трансфер вундеркинда, которого хотел Шахтер
Марк-Андре тер Штеген Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Чирко Источник: Marca
