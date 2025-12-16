Тренер Барселоны прокомментировал критику судей от Реала

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал обсуждения судейства в «Реале».

– В Мадриде продолжают обсуждать решения судей. Нужно ли на это реагировать?

– Мы понимаем, что судьи – важная часть игры, без их работы футбол невозможен. Все делают ошибки.

Нам нужно сосредоточиться на себе и на том, что мы можем улучшить. Я не хочу комментировать других. Важно строить лучшую команду из доступных ресурсов.

Оказывать дополнительное давление на арбитров неправильно – это не мой путь, – сказал Флик.