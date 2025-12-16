Испания16 декабря 2025, 04:18 |
57
0
Тренер Барселоны прокомментировал критику судей от Реала
Флик рассказал, как клуб относится к спорам о судействе
16 декабря 2025, 04:18 |
57
0
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал обсуждения судейства в «Реале».
– В Мадриде продолжают обсуждать решения судей. Нужно ли на это реагировать?
– Мы понимаем, что судьи – важная часть игры, без их работы футбол невозможен. Все делают ошибки.
Нам нужно сосредоточиться на себе и на том, что мы можем улучшить. Я не хочу комментировать других. Важно строить лучшую команду из доступных ресурсов.
Оказывать дополнительное давление на арбитров неправильно – это не мой путь, – сказал Флик.
Читайте также:Барселона определила первую зимнюю трансферную цель
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 декабря 2025, 09:59 2
Президент УАФ – о Яннике Синнере
Бокс | 15 декабря 2025, 05:42 0
Джейк против поединка с Дэвидом Бенавидесом
Футбол | 15.12.2025, 07:47
Футбол | 16.12.2025, 03:23
Футбол | 15.12.2025, 23:17
Комментарии 0
Популярные новости
14.12.2025, 16:16 7
14.12.2025, 19:25 23
15.12.2025, 11:28 4
14.12.2025, 09:22 1
15.12.2025, 06:23 12
14.12.2025, 08:52 3
15.12.2025, 03:42
15.12.2025, 09:38