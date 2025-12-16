Барселона определила первую зимнюю трансферную цель
Каталонцы нашли усиление
«Барселона» проявляет интерес к подписанию Юлиана Рюэрсона из «Боруссии» Дортмунд.
По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, каталонский клуб ищет финансово выгодную замену защитнику Жюлю Кунде. 28-летний норвежец включён в список потенциальных трансферов.
Первые контакты между представителями игрока и «Барселоной» уже состоялись, однако конкретных шагов на данном этапе пока не предпринято.
Контракт Рюэрсона с «Боруссией» действует до 2028 года, и сообщается, что футболист готов рассмотреть переход летом.
В текущем сезоне Юлиан провел 13 матчей в Бундеслиге и сделал 3 результативные передачи.
