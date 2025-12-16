Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона определила первую зимнюю трансферную цель
Испания
Барселона определила первую зимнюю трансферную цель

Каталонцы нашли усиление

Барселона определила первую зимнюю трансферную цель
ФК Боруссия Д. Юлиан Рюэрсон

«Барселона» проявляет интерес к подписанию Юлиана Рюэрсона из «Боруссии» Дортмунд.

По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, каталонский клуб ищет финансово выгодную замену защитнику Жюлю Кунде. 28-летний норвежец включён в список потенциальных трансферов.

Первые контакты между представителями игрока и «Барселоной» уже состоялись, однако конкретных шагов на данном этапе пока не предпринято.

Контракт Рюэрсона с «Боруссией» действует до 2028 года, и сообщается, что футболист готов рассмотреть переход летом.

В текущем сезоне Юлиан провел 13 матчей в Бундеслиге и сделал 3 результативные передачи.

Барселона Юлиан Рюэрсон Боруссия Дортмунд Жюль Кунде трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Ла Лига Ханс-Дитер Флик
Михаил Олексиенко Источник
