Барселона определила первую зимнюю трансферную цель

«Барселона» проявляет интерес к подписанию Юлиана Рюэрсона из «Боруссии» Дортмунд.

По информации журналиста Sky Sport Патрика Бергера, каталонский клуб ищет финансово выгодную замену защитнику Жюлю Кунде. 28-летний норвежец включён в список потенциальных трансферов.

Первые контакты между представителями игрока и «Барселоной» уже состоялись, однако конкретных шагов на данном этапе пока не предпринято.

Контракт Рюэрсона с «Боруссией» действует до 2028 года, и сообщается, что футболист готов рассмотреть переход летом.

В текущем сезоне Юлиан провел 13 матчей в Бундеслиге и сделал 3 результативные передачи.