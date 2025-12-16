Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. FIFA выбрала лучшего вратаря 2025 года
Англия
16 декабря 2025, 14:35 | Обновлено 16 декабря 2025, 14:41
FIFA выбрала лучшего вратаря 2025 года

Награду получил Джанлуиджи Доннарумма

16 декабря 2025, 14:35 | Обновлено 16 декабря 2025, 14:41
FIFA выбрала лучшего вратаря 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский вратарь английского «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма получил награду лучшему вратарю 2025 года по версии FIFA.

Первую половину 2025 года голкипер провел в составе французского «Пари Сен-Жермен», с которым выиграл требл: чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

Джанлуиджи Доннарумма в сезоне 2024/25 провел 47 поединков на клубном уровне, пропустив 43 гола и 17 раз сыграв «на ноль». В нынешней кампании на его счету 18 матчей, 16 пропущенных и 8 клиншитов.

Стоит отметить, что Джанлуиджи Доннарумма является самым дорогим вратарем в мире.

Джанлуиджи Доннарумма Манчестер Сити награды ФИФА Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
