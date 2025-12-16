FIFA выбрала лучшего вратаря 2025 года
Награду получил Джанлуиджи Доннарумма
Итальянский вратарь английского «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма получил награду лучшему вратарю 2025 года по версии FIFA.
Первую половину 2025 года голкипер провел в составе французского «Пари Сен-Жермен», с которым выиграл требл: чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.
Джанлуиджи Доннарумма в сезоне 2024/25 провел 47 поединков на клубном уровне, пропустив 43 гола и 17 раз сыграв «на ноль». В нынешней кампании на его счету 18 матчей, 16 пропущенных и 8 клиншитов.
Стоит отметить, что Джанлуиджи Доннарумма является самым дорогим вратарем в мире.
Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025
