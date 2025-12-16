FIFA выбрала лучшего вратаря 2025 года

Итальянский вратарь английского «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма получил награду лучшему вратарю 2025 года по версии FIFA.

Первую половину 2025 года голкипер провел в составе французского «Пари Сен-Жермен», с которым выиграл требл: чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

Джанлуиджи Доннарумма в сезоне 2024/25 провел 47 поединков на клубном уровне, пропустив 43 гола и 17 раз сыграв «на ноль». В нынешней кампании на его счету 18 матчей, 16 пропущенных и 8 клиншитов.

Стоит отметить, что Джанлуиджи Доннарумма является самым дорогим вратарем в мире.