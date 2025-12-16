Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб дебютировал во главе Нефтчи. Зрители увидели камбек и четыре гола
Другие новости
16 декабря 2025, 12:44 | Обновлено 16 декабря 2025, 13:47
1331
0

Вернидуб дебютировал во главе Нефтчи. Зрители увидели камбек и четыре гола

Клуб из Баку не сумел удержать преимущество, побеждая со счетом 2:0 по ходу игры

16 декабря 2025, 12:44 | Обновлено 16 декабря 2025, 13:47
1331
0
Вернидуб дебютировал во главе Нефтчи. Зрители увидели камбек и четыре гола
ФК Нефтчи Баку

В понедельник, 15 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Азербайджана, в котором встретились «Нефтчи» Баку и «Сумгаит». Команды не сумели определить победителя, сыграв вничью со счетом 2:2.

«Нефтчи» провел первую игру под руководством известного украинского специалиста Юрия Вернидуба, который 9 декабря официально был назначен на должность главного тренера.

Клуб из Баку забил по одному голу в каждом из таймов, однако не сумел удержать преимущество во второй половине матча – голы Симона и Абдуллазаде позволили «Сумгаиту» восстаоновить паритет.

Гости набрали 27 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе «Нефтчи» – 17 очков, команда Вернидуба разместилась на восьмой позиции.

Чемпионат Азербайджана, 15-й тур. 15 декабря

Нефтчи – Сумгаит – 2:2

Голы: Фарадж, 34, Самбу, 50 – Симон, 74, Абдуллазаде, 81

Видеообзор матча:

По теме:
Ман Юнайтед – Борнмут – 4:4. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
чемпионат Азербайджана по футболу Нефтчи Баку Сумгаит Юрий Вернидуб видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15 декабря 2025, 11:26 31
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер

Стэнли Куарши может перейти зимой в киевский гранд

Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 16 декабря 2025, 09:10 21
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года

Национальная премия Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги
Футбол | 16.12.2025, 11:21
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский специалист покинул клуб из Первой лиги
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
Футбол | 15.12.2025, 14:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 декабря
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Футбол | 15.12.2025, 16:26
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Динамо сделало предложение топ-кандидату на пост тренера. Есть ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 5
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
Цыганкова после безумного матча решил купить 19-кратный чемпион страны
15.12.2025, 07:47 24
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 3
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уайлдера в бою против Усика
15.12.2025, 03:42
Бокс
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
Реал получил историческое предложение по трансферу Мбаппе. Решение принято
15.12.2025, 06:42 1
Футбол
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем