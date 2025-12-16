Вернидуб дебютировал во главе Нефтчи. Зрители увидели камбек и четыре гола

В понедельник, 15 декабря, состоялся матч 15-го тура чемпионата Азербайджана, в котором встретились «Нефтчи» Баку и «Сумгаит». Команды не сумели определить победителя, сыграв вничью со счетом 2:2.

«Нефтчи» провел первую игру под руководством известного украинского специалиста Юрия Вернидуба, который 9 декабря официально был назначен на должность главного тренера.

Клуб из Баку забил по одному голу в каждом из таймов, однако не сумел удержать преимущество во второй половине матча – голы Симона и Абдуллазаде позволили «Сумгаиту» восстаоновить паритет.

Гости набрали 27 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе «Нефтчи» – 17 очков, команда Вернидуба разместилась на восьмой позиции.

Чемпионат Азербайджана, 15-й тур. 15 декабря

Нефтчи – Сумгаит – 2:2

Голы: Фарадж, 34, Самбу, 50 – Симон, 74, Абдуллазаде, 81

Видеообзор матча: