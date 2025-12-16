Ничья 4:4: что тренер Борнмута сказал о Манчестер Юнайтед и судьях

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

Об игре

«Очень трудно объяснить, потому что произошло очень много событий. Думаю, матч был зрелищным для всех.

Обе команды атаковали активнее, чем защищались. Мы играли открыто, обе стороны создавали моменты.

Многое происходило даже в компенсированное время. Было много позитивных эпизодов».

О решении судьи Саймона Хупера по пенальти

«Я считаю, что это явная ошибка. Нарушения правил здесь не было».

О выводах

«В первые 15–20 минут мы испытывали трудности. Мы внесли коррективы, но проигрывали 0:1. После этого меня устроило, как развивалась игра.

Последние два момента были великолепными, отличные сейвы Ламменса. В итоге мы забрали одно очко.

Из сегодняшнего матча можно вынести много полезного, но есть и моменты, которые нужно улучшить», – сказал Ираола.