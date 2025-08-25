В Борнмуте рассказали, как Ираола шутил о Забарном

Один из менеджеров английского «Борнмута» рассказал, как главный тренер команды Андони Ираола ценил своего украинского экс-подопечного Илью Забарного, который перешел во французский «ПСЖ».

«Наш тренер шутил, что ему не нужен защитник на фланге, чтобы контролировать крайнего нападающего соперника, потому что Илья обо всем позаботится», – цитирует менеджера английского клуба Le10Sport.

Забарный перешел в «ПСЖ» из английского «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.

Ранее переход Забарного в «ПСЖ» прокомментировал Мирча Луческу.