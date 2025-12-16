Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский легионер, который феерит в Европе, может усилить Металлист 1925
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 10:39 |
Харьковский клуб заинтересован в услугах Александра Романчука, который играет в Румынии

ФК Университатя Крайова. Александр Романчук

Украинский защитник румынского клуба «Университатя Крайова» Александр Романчук может вернуться в чемпионат Украины, который покинул в июле 2025 года.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован харьковский «Металлист 1925», который ищет любые варианты для усиления защитной линии.

Романчук перебрался в чемпионат Румынии из криворожского «Кривбасса» за 750 тысяч евро и сразу стал одним из лидеров команды. Украинец провел 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Благодаря своей уверенной игре защитник неоднократно признавался лучшим игроком в матчах Суперлиги и еврокубках, неоднократно попадал в символические сборные румынского чемпионата и Лиги конференций.

Контракт Александра истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро. «Университатя Крайова» занимает четвертое место в Суперлиге (отстает от лидера всего на два балла) и занимает 23-ю позицию в основном этапе Лиги конференций, продолжая борьбу за выход в плей-офф.

Николай Тытюк
