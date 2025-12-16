Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед
Англия
16 декабря 2025, 00:17
Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед

«Вишни» первыми в истории высших дивизионов Англии забили 3+ гола в 3-х подряд матчах на выезде с МЮ

16 декабря 2025, 00:17 |
Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут установил новый интересный рекорд высших дивизионов Англии.

«Вишни» стали первыми, кто забил 3+ гола в трех подряд выездных матчах против Манчестер Юнайтед в чемпионате.

В сезонах 2023/24 и 2024/25 Борнмут дважды победил МЮ на «Олд Траффорд» с одинаковым счетом 3:0, однако в матче 16-го тура текущего сезона, и четырех голов было недостаточно для победы (4:4).

Последние три матча между Манчестер Юнайтед и Борнмутом на «Олд Траффорд» в АПЛ

  • 2025/26: Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:4
  • 2024/25: Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3
  • 2023/24: Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3
Олд Траффорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Манчестер Юнайтед - Борнмут статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
