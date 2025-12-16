Англия16 декабря 2025, 00:17 |
49
0
Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед
«Вишни» первыми в истории высших дивизионов Англии забили 3+ гола в 3-х подряд матчах на выезде с МЮ
16 декабря 2025, 00:17 |
49
0
Борнмут установил новый интересный рекорд высших дивизионов Англии.
«Вишни» стали первыми, кто забил 3+ гола в трех подряд выездных матчах против Манчестер Юнайтед в чемпионате.
В сезонах 2023/24 и 2024/25 Борнмут дважды победил МЮ на «Олд Траффорд» с одинаковым счетом 3:0, однако в матче 16-го тура текущего сезона, и четырех голов было недостаточно для победы (4:4).
Последние три матча между Манчестер Юнайтед и Борнмутом на «Олд Траффорд» в АПЛ
- 2025/26: Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:4
- 2024/25: Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3
- 2023/24: Манчестер Юнайтед – Борнмут – 0:3
🏌️♂️🏌️♂️🏌️♂️#BBCFootball #MUNBOU pic.twitter.com/txDrzbfctD— Match of the Day (@BBCMOTD) December 15, 2025
