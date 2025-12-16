Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед

Борнмут установил новый интересный рекорд высших дивизионов Англии.

«Вишни» стали первыми, кто забил 3+ гола в трех подряд выездных матчах против Манчестер Юнайтед в чемпионате.

В сезонах 2023/24 и 2024/25 Борнмут дважды победил МЮ на «Олд Траффорд» с одинаковым счетом 3:0, однако в матче 16-го тура текущего сезона, и четырех голов было недостаточно для победы (4:4).

Последние три матча между Манчестер Юнайтед и Борнмутом на «Олд Траффорд» в АПЛ