ВИДЕО. Вишни перевернули игру. Борнмут дважды забил МЮ и вышел вперед

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

На старте второго тайма вишни перевернули игру. Борнмут дважды забил МЮ и вышел вперед (3:2)

После перерыва Эванилсон и Маркус Тавернье нанесли двойной удар Красным Дьяволам.

ГОЛ! 2:2. Эванилсон, 46 мин

ГОЛ! 2:3. Маркус Тавернье, 52 мин