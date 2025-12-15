Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  ВИДЕО. Вишни перевернули игру. Борнмут дважды забил МЮ и вышел вперед
Англия
15 декабря 2025, 23:17 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:19
После перерыва Эванилсон и Тавернье нанесли двойной удар Красным Дьяволам

Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На старте второго тайма вишни перевернули игру. Борнмут дважды забил МЮ и вышел вперед (3:2)

После перерыва Эванилсон и Маркус Тавернье нанесли двойной удар Красным Дьяволам.

ГОЛ! 2:2. Эванилсон, 46 мин

ГОЛ! 2:3. Маркус Тавернье, 52 мин

По теме:
Борнмут установил интересное достижение в матчах против Манчестер Юнайтед
Ман Юнайтед – Борнмут – 4:4. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Борнмут Эванилсон Маркус Тавернье
