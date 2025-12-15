Англия15 декабря 2025, 23:17 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:19
ВИДЕО. Вишни перевернули игру. Борнмут дважды забил МЮ и вышел вперед
После перерыва Эванилсон и Тавернье нанесли двойной удар Красным Дьяволам
15 декабря 2025, 23:17 | Обновлено 15 декабря 2025, 23:19
15 декабря в 22:00 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед и Борнмут играют на стадионе Олд Траффорд в Манчестере
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На старте второго тайма вишни перевернули игру. Борнмут дважды забил МЮ и вышел вперед (3:2)
После перерыва Эванилсон и Маркус Тавернье нанесли двойной удар Красным Дьяволам.
ГОЛ! 2:2. Эванилсон, 46 мин
ГОЛ! 2:3. Маркус Тавернье, 52 мин
