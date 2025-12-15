Таблица чемпионата Турции. Фенербахче совершил разгром и обошел Трабзонспор

12–15 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Турции 2025/26.

Фенербахче разгромил Коньяспор со счетом 4:0 с дублем Талиски, голами Мерта Мюлдора и Марко Асенсио. Фенербахче благодаря этой победе поднялся на второе место в таблице первенства.

Трабзонспор с украинскими футболистами Александром Зубковым, Арсением Батаговым и Даниилом Сиканом сыграл вничью в триллере против Бешикташа – 3:3. Зубков оформил гол + ассист.

Галатасарай разбил Антальяспор на выезде 4:1. Голы забили Лерой Сане, Роланд Шаллаи, Виктор Осимхен и Мауро Икарди.

Топ-7 чемпионата Турции: Галатасарай (39), Фенербахче (36), Трабзонспор (35), Гезтепе (29), Бешикташ (26), Самсунспор (25), Газиантеп (23).

Эюпспор с Тарасом Степаненко в 16-м туре уступил Ризеспору 0:3. Степаненко провел на поле 57 минут, а Эюпспор с 13 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте.

Чемпионат Турции 2025/26. 12–15 декабря, 16-й тур

Фенербахче – Коньяспор – 4:0

Голы: Талиска, 28 (пен.), 37, Мюлдюр, 30, Асенсио, 87

Трабзонспор – Бешикташ – 3:3

Голы: Мучи, 25, Инао Улая, 63, Зубков, 84 – Абрахам, 18, Черны, 18, 22

Удаление: Туре, 38 (Бешикташ)

Антальяспор – Галатасарай – 1:4

Голы: ван де Стрек, 69 – Сане, 7, Шаллаи, 11, Осимхен, 56, Икарди, 90+3

Самсунспор – Башакшехир – 0:2

Голы: Шомуродов, 66, Озгюр, 83

Карагюмрюк – Коджаедиспор – 1:1

Голы: Фофана, 65 – Петкович, 90+3

Газиантеп – Гезтепе – 0:1

Гол: Жандерсон, 69

Кайсериспор – Аланьяспор – 0:0

Касымпаша – Генчлербирлиги – 0:0

Ризеспор – Эюпспор – 3:0

Голы: Лаци, 45+2 (пен.), Акайдин, 52, Соу, 81

Таблица чемпионата Турции 2025/26