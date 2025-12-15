Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Таблица чемпионата Турции. Фенербахче совершил разгром и обошел Трабзонспор
Чемпионат Турции
Касымпаша
12.12.2025 19:00 – FT 0 : 0
Генчлербирлиги
Турция
Таблица чемпионата Турции. Фенербахче совершил разгром и обошел Трабзонспор

С 12 по 15 декабря состоялись поединки 16-го тура турецкого первенства

Таблица чемпионата Турции. Фенербахче совершил разгром и обошел Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine

12–15 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Турции 2025/26.

Фенербахче разгромил Коньяспор со счетом 4:0 с дублем Талиски, голами Мерта Мюлдора и Марко Асенсио. Фенербахче благодаря этой победе поднялся на второе место в таблице первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трабзонспор с украинскими футболистами Александром Зубковым, Арсением Батаговым и Даниилом Сиканом сыграл вничью в триллере против Бешикташа – 3:3. Зубков оформил гол + ассист.

Галатасарай разбил Антальяспор на выезде 4:1. Голы забили Лерой Сане, Роланд Шаллаи, Виктор Осимхен и Мауро Икарди.

Топ-7 чемпионата Турции: Галатасарай (39), Фенербахче (36), Трабзонспор (35), Гезтепе (29), Бешикташ (26), Самсунспор (25), Газиантеп (23).

Эюпспор с Тарасом Степаненко в 16-м туре уступил Ризеспору 0:3. Степаненко провел на поле 57 минут, а Эюпспор с 13 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте.

Чемпионат Турции 2025/26. 12–15 декабря, 16-й тур

Фенербахче – Коньяспор – 4:0

Голы: Талиска, 28 (пен.), 37, Мюлдюр, 30, Асенсио, 87

Трабзонспор – Бешикташ – 3:3

Голы: Мучи, 25, Инао Улая, 63, Зубков, 84 – Абрахам, 18, Черны, 18, 22

Удаление: Туре, 38 (Бешикташ)

Антальяспор – Галатасарай – 1:4

Голы: ван де Стрек, 69 – Сане, 7, Шаллаи, 11, Осимхен, 56, Икарди, 90+3

Самсунспор – Башакшехир – 0:2

Голы: Шомуродов, 66, Озгюр, 83

Карагюмрюк – Коджаедиспор – 1:1

Голы: Фофана, 65 – Петкович, 90+3

Газиантеп – Гезтепе – 0:1

Гол: Жандерсон, 69

Кайсериспор – Аланьяспор – 0:0

Касымпаша – Генчлербирлиги – 0:0

Ризеспор – Эюпспор – 3:0

Голы: Лаци, 45+2 (пен.), Акайдин, 52, Соу, 81

Таблица чемпионата Турции 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 16 12 3 1 36 - 12 21.12.25 19:00 Галатасарай - Касымпаша13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай 39
2 Фенербахче 16 10 6 0 36 - 14 20.12.25 16:00 Эюпспор - Фенербахче15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор 36
3 Трабзонспор 16 10 5 1 30 - 16 22.12.25 19:00 Генчлербирлиги - Трабзонспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор 35
4 Гёзтепе 16 8 5 3 19 - 9 21.12.25 19:00 Гёзтепе - Самсунспор14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе07.12.25 Гёзтепе 1:2 Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе 29
5 Бешикташ 16 7 5 4 29 - 22 20.12.25 19:00 Бешикташ - Ризеспор14.12.25 Трабзонспор 3:3 Бешикташ08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ 26
6 Самсунспор 16 6 7 3 22 - 18 21.12.25 19:00 Гёзтепе - Самсунспор14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир05.12.25 Галатасарай 3:2 Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор 25
7 Газиантеп 16 6 5 5 23 - 25 22.12.25 16:00 Истанбул Башакшехир - Газиантеп14.12.25 Газиантеп 0:1 Гёзтепе08.12.25 Бешикташ 2:2 Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор 23
8 Истанбул Башакшехир 16 5 5 6 22 - 17 22.12.25 16:00 Истанбул Башакшехир - Газиантеп14.12.25 Самсунспор 0:2 Истанбул Башакшехир06.12.25 Истанбул Башакшехир 1:1 Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир 20
9 Коджаелиспор 16 5 5 6 13 - 16 19.12.25 19:00 Коджаелиспор - Антальяспор14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай 20
10 Аланьяспор 16 3 9 4 14 - 15 21.12.25 13:30 Аланьяспор - Карагюмрюк13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор 18
11 Ризеспор 16 4 6 6 20 - 23 20.12.25 19:00 Бешикташ - Ризеспор13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор 18
12 Коньяспор 16 4 4 8 20 - 28 20.12.25 13:30 Коньяспор - Кайсериспор15.12.25 Фенербахче 4:0 Коньяспор06.12.25 Коньяспор 1:1 Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор 16
13 Генчлербирлиги 16 4 3 9 17 - 21 22.12.25 19:00 Генчлербирлиги - Трабзонспор12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир 15
14 Касымпаша 16 3 6 7 14 - 21 21.12.25 19:00 Галатасарай - Касымпаша12.12.25 Касымпаша 0:0 Генчлербирлиги07.12.25 Коджаелиспор 0:0 Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе 15
15 Антальяспор 16 4 3 9 15 - 29 19.12.25 19:00 Коджаелиспор - Антальяспор13.12.25 Антальяспор 1:4 Галатасарай08.12.25 Аланьяспор 0:0 Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ 15
16 Кайсериспор 16 2 8 6 15 - 32 20.12.25 13:30 Коньяспор - Кайсериспор13.12.25 Кайсериспор 0:0 Аланьяспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор 14
17 Эюпспор 16 3 4 9 10 - 21 20.12.25 16:00 Эюпспор - Фенербахче13.12.25 Ризеспор 3:0 Эюпспор06.12.25 Эюпспор 1:1 Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор 13
18 Карагюмрюк 16 2 3 11 14 - 30 21.12.25 13:30 Аланьяспор - Карагюмрюк14.12.25 Карагюмрюк 1:1 Коджаелиспор07.12.25 Генчлербирлиги 3:0 Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор 9
Полная таблица

Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Ман Юнайтед – Борнмут – 4:4. Голевой фейерверк. Видео голов и обзор
Дьявольский триллер. Ман Юнайтед и Борнмут устроили шоу на Олд Траффорд
