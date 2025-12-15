Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Кубок Испании
Эльденсе
16.12.2025 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Испания
15 декабря 2025, 19:32 | Обновлено 15 декабря 2025, 19:42
Эльденсе – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

Матч начнется 16 декабря в 22:00 по Киеву

15 декабря 2025, 19:32 | Обновлено 15 декабря 2025, 19:42
Эльденсе – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
ФК Реал Сосьедад

Во вторник, 16 декабря, состоится поединок 1/16 финала Кубка Испании между «Эльденсе» и «Реалом Сосьедад».

По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльденсе

Коллектив является средней по статусу командой 3-го по силе дивизиона Испании (хотя в прошлом сезоне он играл в Ла Лиге 2). После 16 матчей чемпионата клуб имеет на балансе 23 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 7-е место турнирной таблицы. Лидер «Атлетико Мадрид Б» опережает «Эльденсе» на 10 очков, а от зоны плей-офф клуб отстает всего на 2 балла.

В Кубке Испании коллектив выбил «Хаэн» и «Альмерию», благодаря чему и квалифицировался в 1/16 финала.

Реал Сосьедад

Не слишком уверенный сезон проводят «сине-белые». После 16 поединков Ла Лиги на их счету всего 16 баллов, благодаря которым «Сосьедад» и находится на 15-й строчке. Однако расстояние от зоны вылета минимальное – всего 1 зачетный пункт.

В Кубке Испании «Реал» выбил «Негрейру» и «Реус ФКР».

Личные встречи

Клубы никогда не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Реал Сосьедад» победил в 3/5 предыдущих выездных поединках.
  • «Реал Сосьедад» не может сохранить ворота сухими уже 10 матчей Ла Лиги подряд. В то же время за 2 поединка кубка команда еще не пропускала.
  • В последних 9-х матчах «Эльденсе» проиграл всего 1 раз

Прогноз

Букмекерские конторы, несмотря на нестабильную форму Сосьедада, считают его фаворитом. Поэтому поставим на его победу в основное время матча (коэффициент – 1,75).

Прогноз Sport.ua
Эльденсе
16 декабря 2025 -
22:00
Реал Сосьедад
Победа Сосьедада 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
