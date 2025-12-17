История Костюка в Динамо может очень быстро закончиться. Названа причина

Игорь Костюк продолжает исполнять обязанности главного тренера киевского «Динамо» после отставки Александра Шовковского. Уже 18 декабря «бело-синие» сыграют против армянского «Ноа» в шестом туре основного этапа Лиги конференций.

Как сообщает Игорь Цыганик, несмотря на то, что этот поединок не имеет турнирного значения для киевлян, он может стать ключевым для самого Костюка. Именно результат матча повлияет на дальнейшее будущее специалиста в клубе, а в случае неудачи его работа с первой командой может завершиться очень быстро.

Ранее также стало известно, что кандидатуру Костюка поддерживает бывший президент «Динамо» Григорий Суркис.