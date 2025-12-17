Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Украина. Премьер лига
17 декабря 2025, 07:00 |
История Костюка в Динамо может очень быстро закончиться. Названа причина

Тренер может лишиться должности в случае поражения от «Ноа»

История Костюка в Динамо может очень быстро закончиться. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Костюк

Игорь Костюк продолжает исполнять обязанности главного тренера киевского «Динамо» после отставки Александра Шовковского. Уже 18 декабря «бело-синие» сыграют против армянского «Ноа» в шестом туре основного этапа Лиги конференций.

Как сообщает Игорь Цыганик, несмотря на то, что этот поединок не имеет турнирного значения для киевлян, он может стать ключевым для самого Костюка. Именно результат матча повлияет на дальнейшее будущее специалиста в клубе, а в случае неудачи его работа с первой командой может завершиться очень быстро.

Ранее также стало известно, что кандидатуру Костюка поддерживает бывший президент «Динамо» Григорий Суркис.

По теме:
Стало известно, кто будет готовить Динамо ко второй части сезона
Известно, почему Хачериди покинул Черноморец. Все из-за пункта в контракте
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Карпат покинул клуб Первой лиги Украины
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
