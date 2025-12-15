Игрок Руха: «Фарт снова вернулся к нам»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 07:40 | Обновлено 15 декабря 2025, 07:41
Квасница прокомментировал победу над «Полтавой»

ФК Рух. Илья Квасница

Вингер «Руха» Илья Квасница прокомментировал победу команды в матче 16-го тура УПЛ над «Полтавой» — 2:1.

«Отлично себя чувствую, здоровье не беспокоит, настроение тоже отличное — после победы всегда только позитивные эмоции. Мы понимали, что поле не позволит нам демонстрировать тот футбол, в который хочет играть «Рух». Соперник также это понимал, но нам повезло больше и мы лучше реализовали свои моменты. Рады, что удалось добыть важные три очка.

В эпизоде с пропущенным голом команда, наверное, не доиграла до конца: борьба, серия отскоков, игрок «Полтавы» подобрал мяч, хорошо пробил и забил. Но мы после этого собрались и начали больше атаковать, и нашли свой момент — забили победный гол.

Каждая победа добавляет футболистам уверенности. Поэтому эти виктории очень важны для «Руха». Фарт снова вернулся к нам».

Ранее Юрий Копына поделился впечатлениями от четвертой подряд победы львовян.

Рух Львов Полтава Полтава - Рух Илья Квасница чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Рух Львов
