Полузащитник Руха рассказал о четвертой победе команды подряд

В 16 туре УПЛ футболисты «Руха» в гостях вырвали победу у «Полтавы» - 2:1 и закрепились в середине турнирной таблицы.

Игрок «Руха» Юрий Копына эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о четвертой подряд победе львовян.

«Пришлось играть в сложных погодных условиях, и заснеженное поле было выгоднее полтавчанам, ведь мы больше делаем ставку на комбинационный, технический футбол. Было много единоборств, никто не хотел уступать. В таких обстоятельствах важно было избегать элементарных ошибок, ведь они могли иметь неприятные последствия. Мы сыграли более строго.

У «Руха» было несколько кадровых потерь, в частности, мне пришлось заменить дисквалифицированного Богдана Слюбика на позиции стопера. Считаю, что в обороне сыграли довольно надежно.

Когда поверил в победу? После второго забитого мяча львовянами, который негативно сказался на активности «горожан». Хотя были возможности снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше. Эта четвертая победа подряд позволила «Руху» существенно улучшить турнирное положение. И где-то немного обидно, что когда «Рух» стабилизировал состав, набрал приличную скорость, наступил зимний перерыв в чемпионате».

Подопечные Ивана Федыка набрали 19 очков и занимают десятое место в УПЛ.

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федык поделился эмоциями после победы своей команды над СК «Полтава» в 16 туре Украинской Премьер-лиги.