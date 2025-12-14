Полузащитник Руха рассказал о четвертой победе команды подряд

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Львовяне на мажорной ноте завершили первую часть сезона

ФК Рух. Юрий Копына

В 16 туре УПЛ футболисты «Руха» в гостях вырвали победу у «Полтавы» - 2:1 и закрепились в середине турнирной таблицы.

Игрок «Руха» Юрий Копына эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о четвертой подряд победе львовян.

«Пришлось играть в сложных погодных условиях, и заснеженное поле было выгоднее полтавчанам, ведь мы больше делаем ставку на комбинационный, технический футбол. Было много единоборств, никто не хотел уступать. В таких обстоятельствах важно было избегать элементарных ошибок, ведь они могли иметь неприятные последствия. Мы сыграли более строго.

У «Руха» было несколько кадровых потерь, в частности, мне пришлось заменить дисквалифицированного Богдана Слюбика на позиции стопера. Считаю, что в обороне сыграли довольно надежно.

Когда поверил в победу? После второго забитого мяча львовянами, который негативно сказался на активности «горожан». Хотя были возможности снять с повестки дня вопрос о победителе значительно раньше. Эта четвертая победа подряд позволила «Руху» существенно улучшить турнирное положение. И где-то немного обидно, что когда «Рух» стабилизировал состав, набрал приличную скорость, наступил зимний перерыв в чемпионате».

Подопечные Ивана Федыка набрали 19 очков и занимают десятое место в УПЛ.

Ранее главный тренер «Руха» Иван Федык поделился эмоциями после победы своей команды над СК «Полтава» в 16 туре Украинской Премьер-лиги.

Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Полтава - Рух Юрий Копына инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
