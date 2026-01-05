Хавбек сборной Украины U-20: «Все недооценивают МЛС. Это топ-лига»
Синчук доволен уровнем чемпионата
Полузащитник молодежной сборной Украины и Монреаля Геннадий Синчук считает, что североамериканский чемпионат МЛС входит в список топовых и позволяет перебраться в Европу.
«Я думаю, что МЛС – топ-8 или топ-9 чемпионатов в мире. Это шанс сделать шаг вперед и зацепиться. Здесь много топовых игроков, и я понимал, что нужно переходить. Я считаю, что все недооценивают МЛС и эту лигу».
«Не видел тут «левых» игроков. Конечно, хочется попасть в топ-5 чемпионатов Европы, и из МЛС сделать это реально», – сказал Синчук.
Игрок провел за Монреаль 14 матчей и забил 1 гол.
