Хавбек сборной Украины U-20: «Все недооценивают МЛС. Это топ-лига»

Полузащитник молодежной сборной Украины и Монреаля Геннадий Синчук считает, что североамериканский чемпионат МЛС входит в список топовых и позволяет перебраться в Европу.

«Я думаю, что МЛС – топ-8 или топ-9 чемпионатов в мире. Это шанс сделать шаг вперед и зацепиться. Здесь много топовых игроков, и я понимал, что нужно переходить. Я считаю, что все недооценивают МЛС и эту лигу».

«Не видел тут «левых» игроков. Конечно, хочется попасть в топ-5 чемпионатов Европы, и из МЛС сделать это реально», – сказал Синчук.

Игрок провел за Монреаль 14 матчей и забил 1 гол.