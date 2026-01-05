Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хавбек сборной Украины U-20: «Все недооценивают МЛС. Это топ-лига»
Major League Soccer
05 января 2026, 17:40 | Обновлено 05 января 2026, 18:05
344
0

Синчук доволен уровнем чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Полузащитник молодежной сборной Украины и Монреаля Геннадий Синчук считает, что североамериканский чемпионат МЛС входит в список топовых и позволяет перебраться в Европу.

«Я думаю, что МЛС – топ-8 или топ-9 чемпионатов в мире. Это шанс сделать шаг вперед и зацепиться. Здесь много топовых игроков, и я понимал, что нужно переходить. Я считаю, что все недооценивают МЛС и эту лигу».

«Не видел тут «левых» игроков. Конечно, хочется попасть в топ-5 чемпионатов Европы, и из МЛС сделать это реально», – сказал Синчук.

Игрок провел за Монреаль 14 матчей и забил 1 гол.

Major League Soccer (MLS) Монреаль Импакт Геннадий Синчук
Иван Зинченко Источник: Трендец
