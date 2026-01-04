Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник клуба Второй лиги с опытом игры в УПЛ хочет поехать за границу
Украина. Вторая лига
04 января 2026, 21:35 | Обновлено 04 января 2026, 22:29
501
0

Защитник клуба Второй лиги с опытом игры в УПЛ хочет поехать за границу

Денис Гаркавенко покинет «Скалу 1911»

04 января 2026, 21:35 | Обновлено 04 января 2026, 22:29
501
0
Защитник клуба Второй лиги с опытом игры в УПЛ хочет поехать за границу
Скала 1911. Денис Гаркавенко

Центральный защитник стрийской «Скалы 1911» Денис Гаркавенко намерен продолжить карьеру за границей, сообщает UA-Футбол.

Агенты 21-летнего футболиста уже работают над поиском вариантов трудоустройства для своего клиента в зарубежных клубах.

У Гаркавенко был действующий контракт со «Скалой 1911» – он действовал до лета 2027 года.

В своей карьере Денис находился в структурах «Буковины» и «Александрии», за которую дебютировал на уровне украинской Премьер-лиги (14 минут против «Динамо» в сезоне 2023/24).

«Скала 1911» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги, а Гаркавенко сыграл в турнире 16 матчей, забил один гол.

По теме:
Экс-нападающий лидера Первой лиги определился, где хочет продолжить карьеру
Известный инсайдер рассказал, кто собирается подписать Довбика
ОФИЦИАЛЬНО. Фенербахче подписал MVP Лиги чемпионов с опытом игры в НБА
Скала 1911 Стрый Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы Буковина Черновцы Александрия Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: UA-Football
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04 января 2026, 08:14 6
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»

Виктор выделил Трубина

Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Футбол | 04 января 2026, 21:25 14
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Украинский праздник. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу

Виктор и Владислав решили судьбу матча

ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Футбол | 04.01.2026, 21:47
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил спасительный гол для Челси на 90+4 минуте
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 04.01.2026, 07:55
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Футбол | 04.01.2026, 08:45
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Зинченко получил сенсационный вариант продолжить карьеру в большом клубе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 6
Футбол
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
03.01.2026, 08:21
Бокс
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
04.01.2026, 10:08 15
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определился первый полуфиналист турнира
03.01.2026, 02:55
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем