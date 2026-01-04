Защитник клуба Второй лиги с опытом игры в УПЛ хочет поехать за границу

Центральный защитник стрийской «Скалы 1911» Денис Гаркавенко намерен продолжить карьеру за границей, сообщает UA-Футбол.

Агенты 21-летнего футболиста уже работают над поиском вариантов трудоустройства для своего клиента в зарубежных клубах.

У Гаркавенко был действующий контракт со «Скалой 1911» – он действовал до лета 2027 года.

В своей карьере Денис находился в структурах «Буковины» и «Александрии», за которую дебютировал на уровне украинской Премьер-лиги (14 минут против «Динамо» в сезоне 2023/24).

«Скала 1911» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице Второй лиги, а Гаркавенко сыграл в турнире 16 матчей, забил один гол.