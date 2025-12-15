Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 07:14 | Обновлено 15 декабря 2025, 07:44
КУЧЕРОВ об уходе из Вереса: «Конечно, хотелось бы остаться, но…»

Валерий играл за «красно-черных» семь лет

КУЧЕРОВ об уходе из Вереса: «Конечно, хотелось бы остаться, но…»
НК Верес. Валерій Кучеров

Полузащитник «Вереса» Валерий Кучеров после матча с «Динамо» (0:3) попрощался с болельщиками ровенского клуба:

«Эмоции смешанные. После семи лет здесь – я покидаю команду. Конечно, хотелось бы остаться. Но теперь время творить новую историю в другом клубе.

«Верес» – это команда, где я провел большую часть своей игровой карьеры. Этот клуб навсегда останется для меня всем. Это мой второй дом.

Было приятно видеть на трибунах сегодня баннер с моим фото и словами благодарности. Всегда говорю, что болельщики в Ровно – лучшие. Их поддержка – неповторимая.

Команде, которую оставляю, я желаю только побед. Выполнить поставленные на сезон задачи».

Валерий Кучеров Верес Ровно трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Верес
