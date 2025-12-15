КУЧЕРОВ об уходе из Вереса: «Конечно, хотелось бы остаться, но…»
Валерий играл за «красно-черных» семь лет
Полузащитник «Вереса» Валерий Кучеров после матча с «Динамо» (0:3) попрощался с болельщиками ровенского клуба:
«Эмоции смешанные. После семи лет здесь – я покидаю команду. Конечно, хотелось бы остаться. Но теперь время творить новую историю в другом клубе.
«Верес» – это команда, где я провел большую часть своей игровой карьеры. Этот клуб навсегда останется для меня всем. Это мой второй дом.
Было приятно видеть на трибунах сегодня баннер с моим фото и словами благодарности. Всегда говорю, что болельщики в Ровно – лучшие. Их поддержка – неповторимая.
Команде, которую оставляю, я желаю только побед. Выполнить поставленные на сезон задачи».
