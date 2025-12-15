Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Бывший защитник ПСЖ вспомнил конфликт, разделивший Мбаппе и Неймара
Франция
15 декабря 2025, 05:01 |
Дружба звезд, которая дала трещину

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «ПСЖ» Тиаго Силва, ныне выступающий за «Флуминенсе», ответил на вопрос о взаимоотношениях Неймара и Килиана Мбаппе в парижском клубе.

– В «Пари Сен-Жермен» Мбаппе и Неймар сначала хорошо ладили, но потом их отношения испортились. Почему?

– Это была действительно замечательная история. Я помню матч Суперкубка Франции против «Монако» с участием Килиана Мбаппе в Марокко (2:1, 29 июля 2017 года в Танжере).

В конце матча Мбаппе захотел поговорить со мной. Он сказал: «Даже если Неймар подпишет контракт, я тоже хочу прийти и стать частью этой команды. Может быть, ты можешь обсудить это с президентом».

Они оба приехали тем летом, и их отношения были невероятными. Они были очень близки, каждый день получали удовольствие от жизни. Я не понимал, почему они поссорились. Меня уже не было в «ПСЖ».

Я не знаю, кто стал причиной разрыва, но мне было грустно. Это два замечательных парня, и очень жаль, что всё так закончилось, – сказал Силва.

ПСЖ Килиан Мбаппе Неймар Тиаго Силва Лига 1 (Франция) Монако Флуминенсе
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
