Убедил ли россиянин Энрике и будет ли ротация вратарей у ПСЖ?

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался от варианта сделать российского голкипера Матвея Сафонова основным вратарем с целью давления на Люку Шевалье.

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в третий раз подряд – в матче Лиги 1 против «Метца» (3:2). В двух предыдущих встречах сезона российский вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Как сообщает L’Equipe, несколько недель назад руководство «ПСЖ» предлагало тренерскому штабу создать конкуренцию среди вратарей на фоне непростого старта сезона для Шевалье – аналогичный подход применялся в прошлом году в отношении Джанлуиджи Доннаруммы. Однако Энрике не поддержал эту инициативу, посчитав, что Шевалье необходима стабильная игровая практика для выхода на оптимальный уровень.

Отмечается, что наставник «ПСЖ» высоко ценит качества французского голкипера, в частности его тактическое мышление и умение играть ногами. Энрике намерен сохранить за Шевалье статус первого номера, рассчитывая ускорить его адаптацию перед ключевыми матчами второй половины сезона.