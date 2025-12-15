Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Убедил ли россиянин Энрике и будет ли ротация вратарей у ПСЖ?
Франция
15 декабря 2025, 01:04 |
60
0

Убедил ли россиянин Энрике и будет ли ротация вратарей у ПСЖ?

Сафонов против Шевалье, кого выбирает тренер?

15 декабря 2025, 01:04 |
60
0
Убедил ли россиянин Энрике и будет ли ротация вратарей у ПСЖ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отказался от варианта сделать российского голкипера Матвея Сафонова основным вратарем с целью давления на Люку Шевалье.

Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в третий раз подряд – в матче Лиги 1 против «Метца» (3:2). В двух предыдущих встречах сезона российский вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Как сообщает L’Equipe, несколько недель назад руководство «ПСЖ» предлагало тренерскому штабу создать конкуренцию среди вратарей на фоне непростого старта сезона для Шевалье – аналогичный подход применялся в прошлом году в отношении Джанлуиджи Доннаруммы. Однако Энрике не поддержал эту инициативу, посчитав, что Шевалье необходима стабильная игровая практика для выхода на оптимальный уровень.

Отмечается, что наставник «ПСЖ» высоко ценит качества французского голкипера, в частности его тактическое мышление и умение играть ногами. Энрике намерен сохранить за Шевалье статус первого номера, рассчитывая ускорить его адаптацию перед ключевыми матчами второй половины сезона.

По теме:
Драка и четыре удаления. Во Франции состоялся безумный матч с семью голами
Марсель – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Мец – ПСЖ – 2:3. Цитаишвили забил Сафонову, как играл Забарный? Видео голов
Матвей Сафонов Люка Шевалье ПСЖ Лига 1 (Франция) Илья Забарный Луис Энрике
Михаил Олексиенко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Теннис | 14 декабря 2025, 19:25 23
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!
Триумфальное возвращение в теннис. Калинина – чемпионка WTA 125 в Лиможе!

В финале Ангелина переиграла Эльзу Жакемо в трех сетах, отыграв подачу на матч

ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
Футбол | 15 декабря 2025, 00:23 1
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»
ТУРАН: «Фантастическая игра. Мы подписали Оба, надо еще усилить оборону»

Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после игры с Эпицентром

Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Футбол | 14.12.2025, 09:23
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после тяжелой победы ПСЖ
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14.12.2025, 08:52
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 5
Бокс
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем