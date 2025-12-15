Костюк - о Самбе Диалло и интриге вокруг молодых игроков Динамо
Тренер Динамо ответил, кто получит шанс
И.о. главного тренера «Динамо» Игорь Костюк после победы над «Вересом» (3:0) в 16-м туре УПЛ ответил на вопросы журналистов.
– Вы недавно возглавили «Динамо». Это как сидеть на электрическом стуле или можно немного расслабиться? Как для вас это ощущается?
– Я уже не первый день на этом стуле. Главное – что есть обратная связь от игроков.
– Вы не побоялись ставить молодых игроков в основу, и они отблагодарили: Пономаренко забивает, Редушко отдает. Планируете привлекать других молодых – Осипенко, Люсин, Андрейко, Вячеслав Суркис?
– Конечно. Это наша академия, и мы должны больше привлекать своих игроков, потому что они – наше будущее и понимают наши требования.
– Будет ли привлекаться Самба Диалло?
– Пока Самба Диалло не имеет возможности играть за команду. Все будет решаться постепенно, – сказал Костюк.
