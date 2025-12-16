Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности
Украина. Премьер лига
16 декабря 2025, 19:46
Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности

Президент поздравил команду с победой в последнем матче года в УПЛ

Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности
ФК Динамо. Игорь Суркис

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о беседе с президентом клуба Игорем Суркисом после последнего матча УПЛ.

– Заходил ли Игорь Михайлович в раздевалку? Возможно, говорил о задачах или планах на сезон?

– К команде заходил Григорий Михайлович. Он поблагодарил и выразил свою поддержку, что для нас имеет большое значение.

14 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
