Суркис провел беседу с Костюком. Тренер рассказал подробности

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о беседе с президентом клуба Игорем Суркисом после последнего матча УПЛ.

– Заходил ли Игорь Михайлович в раздевалку? Возможно, говорил о задачах или планах на сезон?

– К команде заходил Григорий Михайлович. Он поблагодарил и выразил свою поддержку, что для нас имеет большое значение.

14 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Динамо» Киев и «Верес» Ровно. Коллективы сыграли на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в столице Украины. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу бело-синих.