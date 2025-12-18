Для Мудрика нашли место после отбывания дисквалификации
Михаил может продолжить играть в футбол на самом высоком уровне
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового расследования.
По информации журналиста Михаила Спиваковского, после отбытия наказания украинец будет искать варианты продолжения карьеры за рубежом. Среди реалистичных направлений он называет чемпионаты Франции, Турции и стран Бенилюкса. Также не исключается возможный переезд в клубы Ближнего Востока, где игрок может рассчитывать на выгодный контракт.
Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.
