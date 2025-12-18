Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Для Мудрика нашли место после отбывания дисквалификации
Англия
18 декабря 2025, 07:02
Для Мудрика нашли место после отбывания дисквалификации

Михаил может продолжить играть в футбол на самом высоком уровне

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по-прежнему не играет из-за допингового расследования.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, после отбытия наказания украинец будет искать варианты продолжения карьеры за рубежом. Среди реалистичных направлений он называет чемпионаты Франции, Турции и стран Бенилюкса. Также не исключается возможный переезд в клубы Ближнего Востока, где игрок может рассчитывать на выгодный контракт.

Ранее появилась информация, что Мудрик вернется в футбол после допингового скандала уже в январе и на него есть претендент.

По теме:
Женская Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Смотреть онлайн LIVE
ПСЖ и Бенфика – за бортом. Последний тур ЛЧ: таблица, кто вышел в плей-офф
УПЛ назвала номинантов на лучшего игрока и тренера в ноябре-декабре 2025
Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Челси дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
