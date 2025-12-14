Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан неожиданно потерял очки и рискует отдать лидерство в таблице Серии A
Чемпионат Италии
Милан
14.12.2025 13:30 – FT 2 : 2
Сассуоло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 декабря 2025, 15:32 | Обновлено 14 декабря 2025, 15:34
207
1

Милан неожиданно потерял очки и рискует отдать лидерство в таблице Серии A

Россонери сыграли вничью с командой Сассуоло (2:2) в матче 15-го тура чемпионата Италии

14 декабря 2025, 15:32 | Обновлено 14 декабря 2025, 15:34
207
1 Comments
Милан неожиданно потерял очки и рискует отдать лидерство в таблице Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря Милан не сумел переиграть Сассуоло в матче 15-го тура Серии А 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Сан-Сиро, завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе россонери оформил Давиде Бартезаги. У гостей забили Исмаэль Коне и Армар Лорьенте.

В таблице чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри с 32 очками занимают первое место. У ближайших преследователей – Наполи и Интера – 31 и 30 пунктов соответственно. Нерадзурри и неаполитанцы проведут свои встречи 15-го тура позднее 14 числа.

Серия А 2025/26. 15-й тур, 14 декабря

Милан – Сассуоло – 2:2

Голы: Бартезаги, 34, 47 – Коне, 13, Лорьенте, 77

По теме:
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Дженоа – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Бартезаги почти повторил достижение Паоло Мальдини за Милан
Милан Милан - Сассуоло Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14 декабря 2025, 08:23 4
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко

Виталий может продолжить карьеру в «Милане»

ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Хоккей | 14 декабря 2025, 08:15 5
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир

Норвегия повысилась в классе

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14.12.2025, 12:02
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Зинченко выйдет? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Тоттенхэм
Футбол | 14.12.2025, 15:33
Зинченко выйдет? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Тоттенхэм
Зинченко выйдет? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Тоттенхэм
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Мілану майже завжди важко грати проти Сассуоло. Втім слід відмітити дубль Бартезагі
Ответить
0
Популярные новости
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
13.12.2025, 15:05
Футбол
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем