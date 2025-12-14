Милан неожиданно потерял очки и рискует отдать лидерство в таблице Серии A

14 декабря Милан не сумел переиграть Сассуоло в матче 15-го тура Серии А 2025/26.

Поединок, который прошел на стадионе Сан-Сиро, завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе россонери оформил Давиде Бартезаги. У гостей забили Исмаэль Коне и Армар Лорьенте.

В таблице чемпионата Италии подопечные Массимилиано Аллегри с 32 очками занимают первое место. У ближайших преследователей – Наполи и Интера – 31 и 30 пунктов соответственно. Нерадзурри и неаполитанцы проведут свои встречи 15-го тура позднее 14 числа.

Серия А 2025/26. 15-й тур, 14 декабря

Милан – Сассуоло – 2:2

Голы: Бартезаги, 34, 47 – Коне, 13, Лорьенте, 77