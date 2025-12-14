Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Милан
14.12.2025 13:30 - : -
Сассуоло
Прогноз
Италия
Милан – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 декабря и начнется в 13:30 по Киеву

Милан – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря, свою встречу в рамках Серии А проведут Милан – Сассуоло. Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

Милан

По итогам 14 туров Милан является лидером Серии А, опережая Наполи по дополнительным показателям. Для клуба борьба за скудетто основная цель на сезон, ведь других турниров просто нет, в еврокубках не играют, а с Кубка Италии уже вылетели. В последнем туре команда в волевом стиле одолела на выезде Торино – 3:2, хоть и уступала 0:2 к 17-й минуте. «Джокером» и героем матча стал Пулишич, он вышел на замену в середине второго тайма и оформил дубль за 11 минут.

Серия без поражений Милана в чемпионате составляет уже 13 матчей, уступили только в первом туре дома Кремонезе. Не смогут сыграть в этом матче Фофана, Хименес, но главной потерей будет Леау.

Сассуоло

«Зелено-черные» вернулись в элиту итальянского футбола, где намерены задержаться. Сассуоло не впечатляет стабильностью но с результатом 6 побед, столько же поражений, команда держится в середине турнирной таблицы, занимая, девятую строчку. В последнем туре удалось обыграть дома аутсайдера Фиорентину со счетом 3:1.

Команда неплохо смотрится в гостях, и даже имела серию из четырех матчей без проигрышей, пока не уступила Комо – 0:2. Сассуоло может выдать хороший матч, но многое зависит от плана на игру и тактических схем. Сразу семеро игроков вынуждены пропустить предстоящую встречу, среди них Паз, Пьераньйоло, Романья, Скьеллеруп, Турати, Болока. Битва против лидера станет хорошей проверкой.

Личные встречи

В прошлом сезоне клубы играли в разных дивизионах, но при этом встретились в Кубке Италии, тогда борьбы не получилось, Милан одержал домашнюю победу со счетом 6:1.

Прогноз

В таком матче хозяева ожидаемо котируются фаворитами, Сассуоло из тех команд, которые могут преподнести сюрприз. Как парадоксально это бы не звучало, но Милан играет стабильнее, должен помочь и фактор своей арены. Думаю, у лидера могут возникнуть проблемы, считаю перспективной ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,87.

Прогноз Sport.ua
Милан
14 декабря 2025 -
13:30
Сассуоло
