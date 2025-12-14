Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко выйдет? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Тоттенхэм
Англия
14 декабря 2025, 15:33 | Обновлено 14 декабря 2025, 15:35
429
0

Зинченко выйдет? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Тоттенхэм

Команды сыграют матч 16 тура АПЛ

14 декабря 2025, 15:33 | Обновлено 14 декабря 2025, 15:35
429
0
Зинченко выйдет? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 14 декабря, Ноттиегем Форет сыграет против Тоттенхэма в 16-м туре Английськой Премьер-лиги. Матч пройдет на домашней арене «лесников».

Шон Дайч и Томас Франк определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский защитник «лесников» Александр Зинченко начнет матч на скамье запасника.

Матч Ноттингем – Тоттенхэм запланирован на воскресенье, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Ноттингем занимает 17 место турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Тоттенхэм 11 с 22 баллами.

По теме:
СК Полтава – Рух – 1:2. Дубль Фаала. Видео голов и обзор
Иван ФЕДЫК: Мы еще несколько дней назад это знали. Эта победа очень ценна»
ВИДЕО. Сенегальский центрбек Динамо забил первый гол за киевскую команду
Томас Франк Александр Зинченко Шон Дайч стартовые составы Ноттингем Форест Тоттенхэм Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Хоккей | 14 декабря 2025, 08:15 5
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир

Норвегия повысилась в классе

Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14 декабря 2025, 08:22 8
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком

Регулярный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что готов к любым соперникам

Милан неожиданно потерял очки и рискует отдать лидерство в таблице Серии A
Футбол | 14.12.2025, 15:32
Милан неожиданно потерял очки и рискует отдать лидерство в таблице Серии A
Милан неожиданно потерял очки и рискует отдать лидерство в таблице Серии A
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Биатлон | 13.12.2025, 16:26
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 4
Бокс
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
14.12.2025, 08:52 3
Бокс
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 3
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем