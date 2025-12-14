Зинченко выйдет? Известны стартовые составы на матч Ноттингем – Тоттенхэм

В воскресенье, 14 декабря, Ноттиегем Форет сыграет против Тоттенхэма в 16-м туре Английськой Премьер-лиги. Матч пройдет на домашней арене «лесников».

Шон Дайч и Томас Франк определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский защитник «лесников» Александр Зинченко начнет матч на скамье запасника.

Матч Ноттингем – Тоттенхэм запланирован на воскресенье, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Ноттингем занимает 17 место турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей. Тоттенхэм 11 с 22 баллами.