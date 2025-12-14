Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бартезаги почти повторил достижение Паоло Мальдини за Милан
Италия
14 декабря 2025, 14:36 | Обновлено 14 декабря 2025, 15:00
132
0

Бартезаги почти повторил достижение Паоло Мальдини за Милан

Защитник россонери отличился дебютным голом в Серии А

14 декабря 2025, 14:36 | Обновлено 14 декабря 2025, 15:00
132
0
Бартезаги почти повторил достижение Паоло Мальдини за Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Бартезаги

Защитник Милана Давиде Бартезаги стал самым молодым защитником-автором гола за клуб в Серии А, начиная с 1988 года.

Произошло это в матче 15-го тура, в котором россонери принимают на своем поле Сассуоло.

Бартезаги забил свой дебютный гол в чемпионате Италии в возрасте 19 лет и 350 дней. На достигнутом игрок не остановился и в начале второго тайма забил второй гол.

Начиная с 28 февраля 1988 года, когда Паоло Мальдини отличился голом за Милан в Серии А в возрасте 19 лет и 247 дней, ни один защитник россонери не смог превзойти это возрастное достижение.

По теме:
Удинезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Сассуоло. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта вырвала победу в матче против Кальяри благодаря дублю Скамакки
чемпионат Италии по футболу Серия A Паоло Мальдини статистика Милан - Сассуоло Милан Сассуоло
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13 декабря 2025, 22:24 2
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо

«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2

Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Футбол | 13 декабря 2025, 14:23 4
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ

В случае ребаланса одна из команд поднимется из квалификации в основной раунд

Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Футбол | 14.12.2025, 12:27
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Матвийченко vs Федык. Стартовые составы на матч СК Полтава – Рух в УЛП
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Футбол | 14.12.2025, 09:44
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Футбол | 13.12.2025, 15:05
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Анонс 16-го тура АПЛ: Ириски для Марески и что покажет Ливерпуль?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
13.12.2025, 09:12 7
Бокс
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
13.12.2025, 07:52 7
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем