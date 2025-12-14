Бартезаги почти повторил достижение Паоло Мальдини за Милан
Защитник россонери отличился дебютным голом в Серии А
Защитник Милана Давиде Бартезаги стал самым молодым защитником-автором гола за клуб в Серии А, начиная с 1988 года.
Произошло это в матче 15-го тура, в котором россонери принимают на своем поле Сассуоло.
Бартезаги забил свой дебютный гол в чемпионате Италии в возрасте 19 лет и 350 дней. На достигнутом игрок не остановился и в начале второго тайма забил второй гол.
Начиная с 28 февраля 1988 года, когда Паоло Мальдини отличился голом за Милан в Серии А в возрасте 19 лет и 247 дней, ни один защитник россонери не смог превзойти это возрастное достижение.
19 - At 19 years and 350 days, Davide Bartesaghi is the youngest Italian defender to score for Milan in #SerieA since Paolo Maldini (19 years and 247 days) on February 28, 1988. History.#MilanSassuolo— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 14, 2025
