Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Динамо Киев
14.12.2025 15:30 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
423
0

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура УПЛ 14 декабря в 15:30

Коллаж Sport.ua

14 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 15:30 в Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Игорь Костюк (Динамо) и Олег Шандрук (Верес).

Киевляне с 23 очками занимают седьмое место в таблице чемпионата Украины. У Вереса в активе 18 пунктов и 10-я позиция.

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Пес принес удачу. Рух с дублем Фаала одолел СК Полтава
Юный голкипер Оболони попал в шорт-лист Металлиста 1925, Динамо и Полесья
Костюк и Шандрук объявили стартовые составы на матч УПЛ Динамо – Верес
Даниил Агарков
