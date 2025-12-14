Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура УПЛ 14 декабря в 15:30
14 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.
Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 15:30 в Киеву.
Наставниками коллективов являются Игорь Костюк (Динамо) и Олег Шандрук (Верес).
Киевляне с 23 очками занимают седьмое место в таблице чемпионата Украины. У Вереса в активе 18 пунктов и 10-я позиция.
Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
