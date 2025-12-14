14 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ 2025/26 между командами Динамо Киев и Верес Ровно.

Поединок пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 15:30 в Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставниками коллективов являются Игорь Костюк (Динамо) и Олег Шандрук (Верес).

Киевляне с 23 очками занимают седьмое место в таблице чемпионата Украины. У Вереса в активе 18 пунктов и 10-я позиция.

Динамо Киев – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.58 для Динамо поля и 5.80 для Вереса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.